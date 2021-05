Die Haßlocher SPD wird für die Bürgermeisterwahl, die voraussichtlich am 8. November stattfinden wird, einen eigenen Kandidaten oder einer Kandidatin aufstellen. Mit wem die Sozialdemokraten ins Rennen gehen werden, soll am 21. August feststehen.

Nachdem Bürgermeister Lothar Lorch (CDU) am 22. Juli mitgeteilt hat, dass er aus gesundheitlichen Gründen zum 15. August aus dem Amt ausscheidet, wird die Wahl eines Nachfolgers früher als vorgesehen stattfinden. Lorchs achtjährige Amtszeit als Bürgermeister würde unter normalen Umständen Ende Juni 2021 zu Ende gehen. Nun muss die Wahl spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle – also bis 15. November – stattfinden. Da am 8. November bereits die Wahl des Landrats angesetzt ist, haben sich Kreis und Gemeinde darauf verständigt, dass an diesem Tag aus Synergie-Gründen auch die Bürgermeisterwahl stattfinden soll. Der Gemeinderat muss dem in seiner Sitzung am 19. August aber noch zustimmen.

Zwei Tage später, am 21. August, will der SPD-Ortsverein in einer Mitgliederversammlung ihren Kandidaten wählen. Der Vorstand will sich zuvor auf eine Person einigen, die den Mitgliedern vorgeschlagen werden soll.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärten Thomas Liese-Sauer und Lara Gabrisch, die seit März die Doppelsitze der Haßlocher SPD bilden, dass vor der Kandidatenkür die Entscheidung des Rats abgewartet werden müsse. Beide bestätigten nicht, dementierten aber auch nicht, dass ein Bewerber der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Trösch sein könnte, der schon bei der Kommunalwahl 2019 Spitzenkandidat der Haßlocher SPD war. Trösch selbst wollte sich aus Anfrage nicht dazu äußern, ob er kandidieren werde: Zunächst einmal müsse mehrheitlich im Rat entschieden werden, ob die Wahl am 8. November stattfinden wird. Voraussichtlich werde die SPD aber als erste Partei einen Kandidaten oder eine Kandidatin präsentieren, so Trösch.

Liese-Sauer und Gabrisch betonten, dass die SPD keinen „Zählkandidaten“ aufstellen werde. Trotz ihres mäßigen Abschneidens bei der Kommunalwahl 2019 – die SPD kam hinter CDU und Grünen auf nur 17,4 Prozent – gab sich die sozialdemokratische Doppelspitze optimistisch: „Wir treten an, um zu gewinnen.“ Bei der Bürgermeisterwahl handle es sich schließlich um eine Personenwahl, und die SPD wolle „eine Person aufstellen, die in der Öffentlichkeit gut ankommt“. Die SPD rechne sich auch gute Chancen aus, weil sie den Prozess der Verjüngung vorangetrieben habe. Das habe sich auf der Liste zur Kommunalwahl gezeigt.