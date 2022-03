Der SPD-Ortsverein Laumersheim wirft Ortsbürgermeister Arno Wieber (CDU) in mehrfacher Hinsicht Untätigkeit vor. Das geht aus dem Bericht des Vorsitzenden anlässlich der Mitgliederversammlung am Montag hervor.

Der bei dem Treffen wiedergewählte Vorsitzende Thomas Diehl nennt unter anderem die Sanierung der Goethestraße und der Schillerstraße als Beispiel dafür, dass in Laumersheim aus Sicht der Genossen viele Dinge einfach nicht vorankommen. An beiden Straßen müsse eigentlich nur der defekte Straßenbelag abgefräst und eine neue Asphaltdecke aufgetragen werden, ist Diehl überzeugt. Stattdessen strebe der Bürgermeister einen Ausbau an, der sehr viel teurer komme. Schlimmer aber sei, dass sich das Projekt nun schon so lange hinziehe, ohne dass ein Baubeginn in greifbare Nähe rücke. „Die Anwohner sind die Hinhaltetaktik ziemlich leid und haben ihren Unmut auch zum Ausdruck gebracht“, meint Diehl.

Ein großes Thema bleibe das Baugebiet Hornungsfleck, doch hier ruhe die weitere Planung. „Wir haben die Gemeindeverwaltung aufgefordert, wieder aktiv zu werden“, schreibt Diehl in seinem Jahresbericht. Er befürchtet Nachteile für die Ortsgemeinde bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans. Im neuen Regionalplanentwurf sei für die Ortsgemeinde ein Wohnbauflächenbedarf von nur noch 0,5 Hektar vorgesehen, auch weil das Gebiet Hornungsfleck dort als Bestand aufgeführt sei. Deshalb müsse es auch erschlossen werden, fordert die SPD.

Stillstand beim Bürgerhaus

Auch beim Hochwasserschutz sieht der Ortsvereinsvorsitzende, der bis 2019 selbst Bürgermeister des Weindorfs war, Versäumnisse. Für die Pflege des Eckbachs und seiner Gräben sei die Ortsgemeinde nicht zuständig, wohl aber für die Starkregenvorsorge. Hier sei eine Planung zur Verbesserung des Abflusses von Niederschlagswasser zu veranlassen. Nach einem ersten Ansatz in der Sache sei nichts mehr geschehen. Auf Basis der alten Daten lasse sich kein Hochwasserschutzkonzept entwickeln. Schließlich bemängelt Diehl noch Stillstand in Sachen Bürgerhaus: Dort stehe eine Küchengrundreinigung und die Reparatur von Stühlen an, doch auch da „hat sich in den letzten beiden Jahren nichts getan“.

Die Laumersheimer Sozialdemokraten, die mit vier Mandaten im Gemeinderat vertreten sind und einen Beigeordneten stellen, planen laut Diehl wieder eine Feier zum 1. Mai, allerdings sei noch unklar, ob das im Bürgerhaus stattfinden werde. Auch werde über die Ausweisung eines Apfelwanderwegs nachgedacht.

Vorstand

Ergebnisse der Vorstandswahl im SPD-Ortsverein Laumersheim: Vorsitzender Thomas Diehl, Stellvertreter und Schatzmeister Rainer Lautenschläger, Schriftführerin Susanne Oberbeck.