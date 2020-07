Seit 16 Jahren stellt die SPD in der Verbandsgemeinde Lambrecht erstmals wieder einen Bewerber für die Wahl zum Verbandsbürgermeister. Der 51-jährige Frankenecker Jürgen Schlupp wurde bei einer Delegiertenversammlung am Dienstag in Elmstein von den 28 Delegierten einstimmig zum Kandidaten für die Wahl am 8. November gewählt. „Ich werde alles geben“, kündigte Schlupp an.

Schlupp sei für die Verbandsgemeinde „das komplett richtige Gesamtpaket“, sagte der SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende Erich Pojtinger bei der Präsentation des Kandidaten. Denn Schlupp bringe die erforderlichen menschlichen Fähigkeiten und eine ausgeprägte kommunalpolitische Kompetenz mit.

„Ich werde nichts versprechen, was ich nicht halten kann“, betonte Schlupp. Er wolle keine „blühenden Landschaften“ in Aussicht stellen.

Verbandsbürgermeister Manfred Kirr „macht einen guten Job“, lobte Schlupp. Er wolle dessen Arbeit fortsetzen, das aber „auf meine eigene Art“ und er wolle eigene Akzente setzen. Wichtig sei ihm eine Fortführung der guten Zusammenarbeit mit den politischen Gremien und der Verwaltung. „Wir haben gute Mitarbeiter bei der Verwaltung“, betonte Schlupp, der als gelernter Bankkaufmann bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz den Personalbereich leitet. Wichtig sei eine „bürgernahe, leistungsstarke und effiziente Verwaltung“.

Schwerpunkt Digitalisierung

Als seine politischen Schwerpunkte nannte Schlupp unter anderem Digitalisierung. Bei deren Ausbau müsse man „weiter am Ball bleiben“. Für die Verbandsgemeinde sei es wichtig, dass alle Grundschulen und Kindertagesstätten erhalten und modernisiert werden. Das gehöre ebenso zu seinen politischen Schwerpunkten, wie die Erhaltung der Trinkwasserversorgung in guter Qualität und die Sicherung der ärztlichen Versorgung sowie des Notarzt-Standorts im Tal.

Im Bereich Feuerwehr werde er die Politik von Kirr fortsetzen, kündigte Schlupp an. Alle Orte der Verbandsgemeinde brauchten eine gut funktionierende Feuerwehr. Als Bankkaufmann sei es für ihn selbstverständlich, die „Finanzen im Auge zu behalten“. Auch wolle er alle finanziellen Fördermöglichkeiten für das Tal ausnutzen und die Eigenständigkeit der Verbandsgemeinde erhalten. „Ich will alles tun, um das Tal lebens- und liebenswert zu erhalten“, betonte Schlupp, der sein Leben in der Verbandsgemeinde verbracht hat.

Erfahrener Kommunalpolitiker

Der Frankenecker verwies darauf, dass er für das Amt die berufliche wie auch die kommunalpolitische Erfahrung mitbringe. Schlupp ist seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, war unter anderem acht Jahre Beigeordneter der Gemeinde Frankeneck und zehn Jahre Frankenecker Bürgermeister. „Hier stehe ich, ich kann das und ich will das“, sagte Schlupp. „Liebend gern“, antwortete er nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, ob er die Wahl zum Kandidaten annehme.

Schlupp kündigte an, dass es im Wahlkampf keine „publikumswirksamen Veranstaltungen“ geben werde. Das passe nicht in die von dem Coronavirus geprägte Zeit. Er bot an, dass ihn jeder Bürger, der mit ihm sprechen wolle oder Fragen habe, anrufen könne. „Meine Nummer steht im Telefonbuch und ich rufe zurück“, so der Frankenecker. Auch werde er alle Gastronomiebetriebe in der Verbandsgemeinde besuchen. Die FWG habe den Wahlkampf schon vor einiger Zeit begonnen, so Pojtinger. So habe der FWG-Kandidat „Spitzen in Richtung Verwaltung“ verteilt, „das sind die Menschen, die er nach der Wahl führen will“, so Pojtinger.

„Wir wollen dafür sorgen, dass das Tal endlich wieder rot wird“, sagte die Bundestagsabgeordnete Isabell Mackensen. Sie berichtete, dass sie seit etwa zwei Wochen in der SPD-Bundestagsfraktion für das Thema Wald zuständig sei, das passe sehr gut zur Verbandsgemeinde Lambrecht. Neben ihren „ansprechBar“-Büros in Bad Dürkheim, Neustadt und Speyer gebe es nun eine mobile „ansprechBar“, mit der sie auch in die Verbandsgemeinde Lambrecht komme wolle, so Mackensen.

Gemeinsam mache Wahlkampf mehr Spaß und sei erfolgversprechender, sagte Timo Jordan, der für die SPD für die ebenfalls für 8. November vorgesehene Wahl des Landrats des Landkreises Bad Dürkheim antritt.