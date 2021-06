Die SPD Weidenthal hat einen neuen Vorsitzenden: Rüdiger Wiedemann wurde zum Nachfolger von Robert Wenzel gewählt, der nicht mehr angetreten war. Zweiter Vorsitzender ist Niclas Clemens .

Wenzel erklärte seinen Rückzug im Ortsverein und im Gemeinderat mit gesundheitlichen Gründen, betonte aber, dass er sein Mandat im VG-Rat behalte. Durch seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur werde der Weg frei gemacht für einen Neuanfang des SPD-Ortsvereins. Es sei an der Zeit, sich neu aufzustellen und damit solle nun begonnen werden.

Der neue Vorsitzende zieht neben Martina Laubscher auch als Nachrücker in den Gemeinderat ein, nachdem auch Roland Scholl, bisher Fraktionsvorsitzender, sich aus dem Gremium verabschiedet hat. Bei ihm waren berufliche Gründe ausschlaggebend. Drittes SPD-Ratsmitglied im Gemeinderat ist weiterhin Matthias Baumann.

Auch in der Kirche engagiert

Der neue Vorsitzende lebt seit neun Jahren in Weidenthal und engagiert sich auch im Kindergarten und in der protestantischen Kirchengemeinde, für die er im Presbyterium sitzt. Im SPD-Ortsverein ist er auch bereits seit Längerem aktiv. Er sei geprägt durch seinen Großvater, der jahrzehntelang in der SPD aktiv war, und seine Arbeit als Betriebsrat bei Globus in Neustadt, sagte er. Er sei ihm eine Herzensangelegenheit, in seinem Wohnort politisch tätig zu werden.

Zum zweiten Vorsitzenden wurde das mit 23 Jahren jüngste Parteimitglied, Nicolas Clemens, gewählt, wie Wiedemann einstimmig. Kassenwartin Tanya Fite sowie die Kassenprüfer Anni Wagner-Bläse und Frank Job wurden im Amt bestätigt. Neuer Schriftführer ist Uwe Schneider. Beisitzer sind Iris Scholl, Robert Wenzel, Dieter Hofher, Valentin Niederberger und Roland Scholl.