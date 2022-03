Die SPD-Fraktion beantragt, Systembauten für die Aufnahme von rund 50 Flüchtlingen aus der Ukraine zu kaufen und im rückwärtigen Bereich der Unterkunft in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße aufzustellen.

Daneben sollte der vorhandene Vorrat an verfügbaren Notbetten auf mindestens 100 Stück aufgestockt werden, fordert die SPD in ihrem Antrag, der in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am 16. März beraten werden soll. Dafür sollten Haushaltsmittel von 500.000 Euro bereitgestellt werden. Bei der Kommunalaufsicht solle eine entsprechende Notermächtigung haushaltsrechtlich abgeklärt und notfalls eine Kreditermächtigung eingeholt werden. Zudem beantragt die SPD, mit ukrainischen Unterstützungsorganisationen Kontakt aufzunehmen, um auszuloten, welche Unterstützung Haßloch leisten könne. Schließlich soll die Verwaltung eine ukrainische Flagge beschaffen und bis zum Ende des Konflikts hissen.

Es sei abzusehen, dass der Krieg eine deutliche Anzahl von Flüchtlingen nach Haßloch bringen werde. Die Bevölkerung werde sicherlich auf den öffentlichen Aufruf Wohnraum zur Verfügung stellen. Wegen der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt sei es nötig, dass die Gemeinde auch eigene Unterkunftsmöglichkeiten stelle. Reserven bestünden nicht mehr.

Geprüft werden solle insbesondere ein Ausbau des Standorts Gottlieb-Dudenhöffer-Straße. Im rückwärtigen Bereich (Richtung Bahngleise) könne auf dem 600 Quadratmeter großen, eingezäunten Bereich mit wenig Aufwand Wohn-Systembauten aufgestellt werden. Die sanitären Einrichtungen und Kochgelegenheiten der Einrichtung könnten mitgenutzt werden. Für diesen Fall müsse der schon vorgesehene Bereich für eine Dauerbetreuung auch personell besetzt werden.

Es sei davon auszugehen, so die SPD, dass umfangreiche Zuschussmöglichkeiten durch Bund und Land folgen werden und die Ausgaben nicht komplett bei der Gemeinde verbleiben.