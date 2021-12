Zur Parksituation in Lambrecht soll ein Arbeitskreis gegründet werden. Einem entsprechenden Antrag der SPD haben die Mitglieder des Stadtrats zugestimmt, wie Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) auf Anfrage mitteilt. Dem Arbeitskreis sollen Vertreter der Fraktionen des Stadtrats und Experten angehören.

In Lambrecht gebe es in vielen Bereichen massive Parkprobleme, die teils zu Verkehrsbehinderungen führten, so die SPD in ihrem Antrag. Wie Müller berichtet, soll der Arbeitskreis erst eine Bestandsaufnahme darüber machen, wie viel Parkraum in der Stadt vorhanden ist, wo es Probleme gibt und ähnliches. Dann wolle man nach Lösungen suchen, etwa wie der vorhandene Parkraum besser genutzt werden oder wie zusätzlicher Parkraum geschaffen werden könne. Ziel sei es, die Besitzer von Fahrzeugen dazu zu bewegen, verstärkt vorhandene Garagen und Höfe zu nutzen.

Die SPD fordert in ihren Antrag ein Parkraumkonzept. Auch solle man überlegen, ob in Teilen der Innenstadt Parkgebühren erhoben und Bereiche für Anwohnerparken ausgewiesen werden.