Mit großer Besorgnis beobachtet die Haßlocher SPD „die von der regierenden Koalition betriebene Baupreispolitik im Großdorf“. Die Sozialdemokraten befürchten, dass sich viele die Grundstücke im Baugebiet „Südlich der Rosenstraße II“ nicht werden leisten können.

In öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats würden Vertreter der Koalition aus CDU, Grünen und FWG immer wieder betonen, dass Haßloch für junge Familien attraktiver werden müsse. In nichtöffentlicher Sitzung würden, wie aktuell im Gebiet „Südlich der Rosenstraße II“, Baulandpreise beschlossen, die gerade für junge Familien mit einem mittleren Einkommen kaum bezahlbar seien. Möchte man in diesem Gebiet ein Einfamilienhaus bauen, würden bei dem von der Koalition durchgesetzten Preis von 600 Euro pro Quadratmeter und bei einer Grundstücksgröße von 500 Quadratmetern alleine 300.000 Euro für das Bauland fällig. Hinzu kämen Kosten für die Erschließung, für den Hausbau und anderes. „Das muss man sich erst mal leisten können“, so Beate Gabrisch, Geschäftsführerin der SPD-Fraktion.

Die SPD stehe für die Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum in Haßloch. Dem aktuellen Trend der Explosion der Immobilienpreise müsse von Seiten der Kommune entgegengearbeitet werden. Dafür gebe es Modelle wie Erbpacht, Erleichterung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen oder auch Mietkaufmodelle. Die Haßlocher SPD werde auch in Zukunft die Vorgehensweise der regierenden Koalition in Sachen Verkauf von Bauland in Haßloch nicht unterstützen und lehne diese grundsätzlich ab. Ebenso den Vorschlag der FDP-Fraktion im Gemeinderat, die Grundstücke zu versteigern.