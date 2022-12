Die Finanzlage in der Verbandsgemeinde Deidesheim ist angespannt. Um Kosten zu sparen, wird die Kfz-Zulassungstelle geschlossen und das Bürgerbüro kürzer geöffnet.

Der Vorschlag, die Kfz-Zulassungsstelle komplett zu schließen, kam Ende November im Haupt- und Finanzausschuss auf. Hintergrund sind die Umstände vor Ort: Die Verbandsgemeinde (VG) Deidesheim muss Personal und technische Ausstattung stellen, verdient am Serviceangebot aber nichts. Die Zulassungsstelle sei für die VG-Verwaltung ein Kostenfaktor, sagte Beigeordneter Herbert Latz-Weber (Grüne) im VG-Rat am Donnerstag (. „Die Gebühren gehen an den Kreis Bad Dürkheim, wir haben davon eigentlich gar nichts außer Arbeit.“ Michael Wahl (FWG) betonte, dass den Gemeindevertretern Serviceleistungen für Bürger wichtig seien. Rund zehn Vorgänge, also An-, Ab- oder Ummeldungen – werden laut Beschlussvorlage in der Deidesheimer Zulassungsstelle täglich bearbeitet. Die Schließung der Stelle sei aber ein Kompromiss, befand Wahl, um unter finanziellem Druck andere freiwillige Leistungen der VG zu erhalten.

Die Zulassungsstelle wird aber nicht wie angedacht bereits zum 1. Januar schließen, sondern laut dem Beigeordneten Latz-Weber „schnellstmöglich“, voraussichtlich bis zum 1. Februar oder März. Was bleibt, ist das Onlineportal Kfz-Zulassung des Kreises Bad Dürkheim. Und: Wer seinen Wagen innerhalb des Kreises ummelden will, kann das weiterhin im Bürgerbüro der Verbandsgemeinde tun.

Kürzere Öffnungszeiten

Gespart werden soll außerdem im Bürgerbüro, die Öffnungszeiten werden ab Januar verkürzt: Geöffnet ist dann montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich montags nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Und das, obwohl sich das Arbeitsaufkommen im Bürgerbüro seit 2020 teilweise verdoppelt und verdreifacht hat. Die steigenden Fallzahlen sollen nach Angaben der Verwaltung „organisatorisch anders aufgefangen werden“.

Insgesamt erhofft man sich durch die Verschlankung der Angebote, eine halbe Stelle in der Verwaltung einzusparen. Entlassen wird deshalb aber niemand. Jochen Ohler, Fachbereichsleiter Bürgerdienste bei der VG Deidesheim, erklärte in der Sitzung, dass im Sozialamt derzeit nach dem Weggang einer Mitarbeiterin eine Stelle vakant sei, die man mit einer halben Stelle aus dem Bürgerbüro nachbesetzen wolle.

Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Rat der Schließung der Zulassungsstelle und den kürzeren Öffnungszeiten im Bürgerbüro zu.