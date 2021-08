Kann einen echten, überzeugten Radfahrer ein eigener Wagen locken? Noch dazu sparsam im Verbrauch, wie hier vollmundig vor einem Supermarkt im Landkreis Bad Dürkheim versprochen wird?

Anscheinend schon, denn zumindest ist weit und breit kein Besitzer mehr neben dem hier geparkten Rad zu entdecken. Aber es klingt ja auch zu gut, einfach so von zwei Rädern auf vier zu wechseln. Den eher abgedroschenen Spruch, dass das Ganze sogar für nur einen Euro möglich ist, wollen wir jetzt im Hinblick auf das bereits angeführte Argument der Sparsamkeit gar nicht mehr zu arg betonen.

Ganz andere Botschaften?

Aber man könnte auch ein paar ganz andere Botschaften aus dem kleinen „Falschparken“ herauslesen. Vielleicht wünschen sich die radfahrenden Kunden noch mehr überdachte Radparkplätze – oder haben die vorhandenen nur geflissentlich übersehen? Oder aber der Weg zu den Boxen mit Einkaufswagen war dem Besitzer des Velos ein bisschen zu lang. Schließlich wollen später auf dem Rückweg auch noch Einkäufe trockenen Fußes transportiert und rasch im Radkorb verstaut werden. Praktisch veranlagt, die Radler.

Und zu guter Letzt gibt es, wie immer, eine weitere plausible Möglichkeit: einfach die, dass sich gar nicht so viele Gedanken gemacht wurde wie eben in aller Ausführlichkeit vorgetragen. Das ist übrigens in den meisten Fällen die wahrscheinlichste aller Lösungsmöglichkeiten. Immerhin muss man nicht erst das Fahrrad irgendwo abmelden und den neuen „Wagen“ bei der nächsten Zulassungsstelle anmelden gehen.