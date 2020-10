Die Kinder waren die Glücksbringer: Mit einem Bild ihrer D 1-Junioren hatte sich der FV Freinsheim bei einer Aktion der Sparkasse beworben. Mit Erfolg. Nun gab’s 1000 Euro.

FVF-Vorsitzender Thomas Schmidt nahm die Spende der Sparkasse Rhein-Haardt in dieser Woche entgegen. Der FV war einer von 50 Vereinen, die jeweils mit 1000 Euro bei einer Spenden-Hilfsaktion der Sparkasse bedacht wurden.

Den Vereinen sei durch den Lockdown im März plötzlich alles weggebrochen: Sportbetrieb, Feste, Einnahmen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Andreas Ott, bei der Übergabe. Die Resonanz auf die Aktion sei überwältigend gewesen, so Ott. Es gab über 250 Bewerbungen. Ein Gremium, dem unter anderem Bürgermeister des Landkreises angehörten, traf die Auswahl, berichtete Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Ausschlaggebend, um in den Genuss des ausgelobten Geldes zu kommen, war die Jugendarbeit der Vereine, machte der Landrat deutlich. Man habe die Begründungen der Vereine aufmerksam gelesen und dabei festgestellt, „wie viel da zusammenspielt und voneinander abhängt“, meinte der Landrat. Den Vereinen sei es zum Teil sehr schlecht gegangen. Viele Mitglieder hätten beim FV Freinsheim mitgeholfen, dass das Vereinsleben und der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Das sei eine „große Leistung“, lobte Ihlenfeld.

„Kein Stadtmauerfest, keine Einnahmen in der in Eigenregie geführten Gaststätte Harmonie, keine Ü-30-Partys – als wir von der Aktion gehört haben, war klar, dass wir uns bewerben“, berichtete Schmidt. Wegen der wirtschaftlichen Lage habe man auch ein paar Sponsoren verloren, so der Vereinschef.

Die Vereinsführung reichte bei der Bewerbung nicht nur ein Mannschaftsbild der hochklassig spielenden D 1-Junioren ein, sondern beschrieb auch, was der Ausfall von Veranstaltungen für den Verein mit seiner umfangreichen Jugendarbeit bedeutet.

