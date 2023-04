Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einkaufen gehen und Bankgeschäfte in einem Rutsch erledigen, das ist seit gut zwei Wochen in der neuen SB-Filiale der Sparkasse Rhein-Haardt im Eingangsbereich des neu erbauten Lidl-Supermarkts möglich.

Am Donnerstagmittag nahm Vorstandsvorsitzender Andreas Ott das SB-Zentrum offiziell in Dienst, nutzbar ist es aber schon seit Ende November. Lidl und Sparkasse seien schon am alten Standort des Supermarkts