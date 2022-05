Ein neues Führungsteam haben die Mitglieder des Ortsverbands Bad Dürkheim des Sozialverbands VdK gewählt. Neuer Vorsitzender ist Karlheinz Fuchs.

In seinem letzten Bericht als Vorsitzender konnte sein aus dem Amt scheidender Vorgänger Gerhard Schneider gute Neuigkeiten verkünden: Seit dem vorherigen Ortsverbandstag im März 2017 durfte der Dürkheimer VdK mehr als 350 neue Mitstreiter in seinen Reihen begrüßen.

„Auf dem richtigen Weg“

Damit hat er aktuell 919 Mitglieder. Davon gehörten über 100 ursprünglich dem Wachenheimer VdK-Ableger an, der allerdings am 1. Januar 2021 dem Ortsverband Bad Dürkheim zugeordnet wurde. So oder so befinde sich der VdK durch mehr Präsenz in der Öffentlichkeit auf dem richtigen Weg, so Schneider.

Beratung und Unterstützung erhalten die Mitglieder derzeit in der Kreisgeschäftsstelle in Neustadt. Beratungen seien nur nach Terminvereinbarung möglich. Weitere Veranstaltungen dieses Jahr hingen vom Verlauf der Pandemie ab. Nach jetzigem Stand sollen die monatlichen Mitgliedertreffen wieder am ersten Dienstag im Monat stattfinden, am 13. November ist die Kranzniederlegung bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag geplant.

Der Vorstand

Vorsitzender Karlheinz Fuchs; stellvertretender Vorsitzender Uwe Chelius; Kassenverwalter Bernhard Göb; Schriftführer Stephan Dlapka; Frauenbeauftragte Christiane Kolb; Beisitzer: Jens Neufeld, Hans-Jörg Spiegel; Kassenprüfer: Ronald Knospe, Birgit Schultheiss-Neubauer.