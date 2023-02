Das Erwachsenen-Ensemble des Musikvereins KMK Dirmstein (Katholische Musikkapelle) spielt nicht mehr. Die schwindende Anzahl aktiver Mitglieder zwang den Verein nach Corona dazu, die Proben auszusetzen. Aber die Leitung des Dirmsteiner Nachwuchs-Blasorchesters KMKids gibt nicht auf – und sucht Jugendliche oder auch erwachsene Wiedereinsteiger.

„Heutzutage findet man kaum Trompeter. Wir brauchen dringend einen, sonst muss ich alleine spielen“. Diese Sätze von Cayden, zwölf Jahre alt, fassen die Situation zusammen, in der sich die KMKids befinden. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Kinder und Jugendlichen weiter zusammen spielen können. Auch die Dirmsteiner Grundschulkinder sollen weiter vom Angebot des Vereins profitieren können.

Donnerstags, beim Proben im katholischen Pfarrheim, wird er im Moment von Urban Malsch an der Trompete unterstützt. Der Erwachsene ist Mitglied der Heppenheimer Eisbachmusikanten, mit denen die KMKids am 23. April auf deren Konzert zusammen musizieren und auch alleine Stücke spielen werden. An Nachwuchs-Blechbläsern mangelt es den Leiterinnen Susanne Klosse und Stefanie Magin zufolge generell, obwohl der Verein selbst Voraussetzungen geschaffen habe, neue Musiker auszubilden: In Kooperation mit der Dirmsteiner Grundschule wird dort seit 2017 eine Bläserklasse angeboten, in der die Kinder ein Holz- oder Blechblasinstrument kennen- und spielen lernen können.

Blechbläser-Mangel

Der Musikverein stellt dafür die Instrumente, organisiert deren Verleih und den Einsatz der Musikpädagogen. Klosse erklärt sich den Mangel dadurch, dass es „vielleicht im Moment gerade nicht in“ ist, ein Blechblasinstrument zu lernen. Außerdem hätten die Kinder viele andere Hobbys. Und Üben von einer Probe bis zur nächsten müsse eben auch sein, fügt Magin an.

Klosse und ihre Tochter Sarah (13) spielen bei den KMKids selbst mit – Klarinette. Sarah ist sich mit Saxophonist Anton (13) und den anderen einig, dass es „einfach cool“ ist, in Gemeinschaft Musik zu machen. „Wir spielen coole Lieder“, sagt Anton überzeugt und meint damit etwa den neuseeländischen Shanty „Wellerman“, der durch Nathan Evans zum Hit wurde, „Havana“ von Camila Cabello oder ein Stück aus der Filmmusik von „Fluch der Karibik“.

Digitale Überbrückung in der Pandemie

Er hat eine ebenfalls erwachsene Saxofonistin an seiner Seite: Ulrike Löwen wollte nach vielen Jahren wieder ins Instrumentenspiel einsteigen und findet: „Hier Spielen macht Laune“. Außerdem kann sie so zusammen mit ihrem Sohn Felix (12) musizieren, der das Spielen der Posaune schon in der Bläserklasse der Grundschule gelernt hat. Alle sind in der Probe mit Begeisterung bei der Sache, Stefanie Magin dirigiert und spielt auf der Querflöte mit.

Neben der Begeisterung der Jugendlichen ist es dem Engagement von Klosse und Magin zu verdanken, dass die Kids auch nach Corona noch dabei sind. Während der Pandemie haben sie die Proben digital abgehalten. „Das war besser als gar nicht proben“, meint Sarah. Sobald es erlaubt war, wurde im Freien gespielt. 3000 Euro wurden erfolgreich beim Förderprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ beantragt und damit ein Probenwochenende inklusive professioneller Dirigentin finanziert. „Danach haben sich die Stücke wieder richtig nach Musik angehört“, erinnert sich Klosse. Für dieses Jahr haben sie und Magin auch ein Probenwochenende in einer Jugendherberge organisiert.

Klosse: Musikangebot in Dirmstein gefährdet

Mit Hilfe eines Arbeitsheftes des Landesmusikverbandes geben sie den Kids zudem Unterricht in Musiktheorie, inklusive einer kleinen Prüfung mit Auszeichnung bei Bestehen. Wenn es um die Auswahl neuer Stücke geht, starten die Leiterinnen eine Rundfrage über die Whatsapp-Gruppe. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches gemeinsames Musizieren sind also geschaffen. Nun geht es darum, neue Instrumentalisten dazuzugewinnen.

Jeder sei willkommen: ob Neu- oder Wiedereinsteiger, ohne Altersbeschränkung und auch von außerhalb Dirmsteins. Wenn es das Nachwuchsblasorchester nicht mehr gäbe, so Klosse, hätten die Dirmsteiner Kinder weder in noch nach der Grundschulzeit ein unkompliziertes und günstiges Angebot, Musik zu machen. Und für sie liegen die Vorteile des Musizierens auf der Hand: „Wenn man ein Instrument spielt, findet man überall Anschluss. Es macht Spaß, zusammen zu spielen. Und man kann sein ganzes Leben lang Musik machen.“

Info

KMKids, das Nachwuchsblasorchester des Musikvereins KMK Dirmstein, probt donnerstags von 18:30 19:30 Uhr im Katholischen Pfarrheim in Dirmstein (Eingang Kolpingweg). Weitere Infos unter www.kmkdirmstein.de und telefonisch, per SMS oder Whatsapp bei Susanne Klosse unter 0151 1537 3280.