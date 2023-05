Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was macht man, sobald sich mal wieder ein paar warme Sonnenstrahlen blicken lassen? Genau. Einfach draußen hinlegen. Ob es so auch dazu gekommen ist, dass diese Matratzen sich am Straßenrand gestapelt