Blumenstrauß, das kann jeder. Hat sich offensichtlich auch der Elternausschuss der evangelischen Kita Arche Noah in Lambrecht gedacht. Stattdessen hat RHEINPFALZ-Fotograf Kai Mehn einen Stuhl entdeckt, auf den man sich zwar nicht setzen darf, aber der trotzdem ein unverzichtbares Möbelstück für die Kita geworden ist – obwohl er an der Tür steht.

„Wir freuen uns richtig, dass er so auffällt“, sagt Kita-Leiterin Uschi Theis, „denn wir haben ihn von unseren Eltern im Mai geschenkt bekommen.“ Immer am Montag nach Muttertag finde der „Tag der Kinderbetreuung“ statt. Das sei ein Anlass für den Elternausschuss gewesen, das 16-köpfige Erzieherteam und die drei Hauswirtschaftskräfte kreativ zu beschenken: Neben Blümchen, die in der Pflanzfolie Platz gefunden haben, sind auch so genannte Sonnenfänger platziert. „Solche gab es bei der Bundesgartenschau sogar im Großformat“, erläutert Theis. Das fluoreszierende Acrylglas der Blumenstecker verwandelt sozusagen UV-Licht in einen sichtbaren Effekt, indem die Scheiben bunt leuchten. „Das sieht dann sogar an Regentagen sonnig und freundlich aus“, sagt Theis, „und wir freuen uns noch viel mehr, weil die Eltern uns sagten, dass sie sich damit für unser Engagement in der schweren Coronazeit bedanken wollen.“ Das mache das Geschenk „nochmal ganz besonders“.

Der grüne Stuhl steht nun am Eingang, da Begrüßung und Verabschiedung noch immer coronabedingt dort stattfinden müssen. Theis: „So haben alles etwas davon und freuen sich.“