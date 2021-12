Ein langweiliger Rollator? Das muss doch nicht sein, findet Rüdiger Beck. Der Pächter der Traditionsgaststätte „Zum Woibauer“ in Deidesheim hat sich darum Gedanken gemacht, wie ein perfekter Rollator aussehen sollte.

Herausgekommen ist dabei ein Modell mit allen denkbaren Extras. „Die einfache und handelsübliche Ausführung ist hier nur noch das Grundmodell“, erzählt der 56-jährige Koch, der sich zusammen mit seiner Frau Kirsten sozial engagiert, oft für die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt. „Warum sollte ein Rollator also langweilig und ohne nützliche Ergänzungen sein?“, fragt Beck sich schon länger. Seine Idee des rollenden Hilfsmittels: Eine Halterung fürs Seniorenhandy muss dran, um Hilfe rufen zu können. Und damit Musik für die Pausen an Bord ist. Das „Fernlicht“ ist eigentlich eine hochwertige, batteriebetriebene Lampe aus Metall, und der Lenker ist auf Maß gebogen. Die Sitzfläche wird von Beck mit griffigem Kunstleder in Python-Optik überzogen. Auch das Metall muss gut aussehen und Stabilität bieten, denn Beck ist „kein Fan von Plastik“. Eine große Ledertasche für eine Trinkflasche – oder für eine gute Flasche Wein – gehört ebenfalls zur Sonderausstattung. „Wegen mir könnte das Ganze sofort in Serie gehen“, sagt Beck.

Rund 250 Euro kostet allein das Material für seinen perfekt durchgestylten Rollator. Der Hobbybastler hat auch schon zwei zerlegte „Harley-Davidson“-Modelle neu aufgebaut und aus einem alten Motor einen Wohnzimmertisch gebaut.