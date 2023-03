Festlich und kreativ gestaltete Wagen, phantasievoll ausgestattete Fußgruppen und gut gelaunte Gäste – nach drei Jahren Zwangspause genossen tausende Besucher den Sommertagsumzug in Haßloch. Das Wetter spielte mit und unterstrich, dass der Winter nun ausgedient hat.

Nach drei Jahren ohne Sommertag freuen sich tausende Besucher von nah und fern auf das Ereignis. Das Wetter hält, und auch die Umsetzung der Sicherheitsauflagen tut der Stimmung keinen Abbruch. Ein weiteres Novum: Zum ersten Mal werden die Feierlichkeiten von einem Prinzenpaar eröffnet.

„Ri-ra-ro – de Summerdag is do!“. Noch ein wenig zaghaft kommt der Ausruf über die Lippen des Ersten Haßlocher Sommertagsprinzenpaares, Nico Götz und Eileen Muskat – beim zweiten Anlauf können die beiden dann aber doch überzeugen. Von Bürgermeister Tobias Meyer offiziell ins Amt eingeführt und mit Schärpe, Krönchen und Blumenstrauß versehen, eröffnen die Hoheiten auf dem Jahnplatz den lang ersehnten Sommertag, der nach drei Jahren Pause nun endlich wieder stattfindet.

Dicht gedrängt am Straßenrand

Der Musikverein Oggersheim sorgt für die festliche Untermalung der Zeremonie – und auch das Wetter spielt mit. Doch kein Sommertag ohne Umzug! Pünktlich um 14 Uhr fällt der Startschuss für das Spektakel, das dieses Jahr aus sicherheitstechnischen Gründen zum ersten Mal in entgegengesetzter Richtung stattfindet. Die Menge am Straßenrand steht bereits dicht gedrängt, als die ersten Fußgruppen den Umzug anführen. Frühlingshaft verkleidet als große und kleine Gärtner oder sogar als Blumen und Sträucher verteilen die kommunalen Kitas und der Kinderhort Süßigkeiten.

Der 1. Fischerverein lässt sich diesbezüglich etwas ganz Besonderes einfallen und hängt die Naschereien kurzerhand an die Angelrute, von dort können diese ganz einfach „gefischt“ werden. Im Anschluss präsentiert der Haßlocher Carneval Verein unter anderem seine Männerballett-Truppe, die „Gassebuwe“, gefolgt von der Gemeinde Böhl-Iggelheim, auf dem Anhänger ein hübsches Modell des Rathauses. Mittlerweile scheint die Sonne, es wird richtig warm – und auch die Stimmung steigt. Es folgen Volkstanzgruppen wie die „Newelhauwe“ in festlicher Tracht oder die zahlreichen Mitglieder des Vereins Champions-Karate Haßloch, der sich offenbar um Nachwuchs keine Sorgen zu machen braucht.

Auch Wolczyn ist präsent

Die Ortsgruppe Haßloch des BUND bittet mittels Transparent um Rücksichtnahme auf die Streuobstwiesen, und der Kulturverein „Ältestes Haus“ lässt seine Mitglieder im historischen Gewand auftreten. Dem klassischen Hardrock haben sich die „Scheierbar-Borzler“ aus Wiesental auf ihrem Anhänger verschrieben und verbreiten gute Laune. Für sein Parkfest wirbt der Verein für Schutz und Pflege einheimischer und fremdländischer Vögel, und der SV05 Meckenheim „Historisches Fechten“, seinem Credo entsprechend von Kopf bis Fuß mittelalterlich gewandet, lädt das Publikum ein, sich einmal im Fechten zu versuchen.

Mit der Nummer 26 präsentiert sich Haßlochs Partnerstadt Wołczyn, gefolgt von den Bürgermeistern Tobias Meyer und Jan Leszek Wiącek im Oldtimer-Cabrio, einem Chevrolet Baujahr 1932 von Robert Braun, und vom Sommertagsprinzenpaar Eileen und Nico, nicht minder edel kutschiert. Im Anschluss an soviel Prominenz darf natürlich der Wagen mit dem Winter, dessen letztes Stündlein bald geschlagen haben wird, nicht fehlen, und auch die Andechser Bierfesthoheiten geben sich auf einem bajuwarisch geschmückten Anhänger die Ehre. Knatternde Motoren künden von den „Bikern against Mobbing“, und der Segelflugsportverein Haßloch präsentiert gar den kompletten Rumpf eines Segelflugzeugs.

Marlachfrösche ganz in Grün

Zehn Jahre Jubiläum feiert diese Jahr das Work with People-Theater; sein Ensemble tritt auf als „Die Zauberlehrlinge“ aus dem aktuellen gleichnamigen Stück. Die „Dubbeschubser Haßloch“ bilden die Vorhut für den „Pinscher Schnauzer Klub Neustadt“ mit ein paar vierbeinigen Prachtexemplaren, die sich im Trubel recht gelassen zeigen. Für Begeisterung sorgen auch die Haßlocher Radborzler auf ihren historischen Drahteseln. Ein Dame auf dem Hochrad oder eine indische Fahrradrikscha stechen dabei besonders hervor. Frisches Obst verteilt der Edeka-Markt Stiegler, gefolgt von Sportvereinen wie etwa dem VfB Haßloch, dem 1. Fußballclub 08 oder dem 1. FC 08 Football; die Cheerleader vom 1. FC 08 sorgen mit ihren Showeinlagen für Begeisterungsstürme. Ein historisches Löschfahrzeug präsentieren die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr. Wahrlich spektakulär ist die originalgetreue Nachbildung der Kuckucksbähnel-Lok samt Dampfwolken, gestaltet von der Neustadter Schlosserei Ploch. Musikalisch untermalt wird die Präsentation mit einer wirklich gelungenen Version von Black Sabbaths „Paranoid“ – live gesungen, eine wohltuende Abwechslung zu den vorherrschenden Konservenklängen.

Als Bienen verkleidet reihen sich die Damen vom Landfrauen-Ortsverein Haßloch in den Zug ein, und die Faschingsfreunde Freimersheim haben ihren imposanten Wagen in das Harry-Potter-Schloss Hogwarts verwandelt. Die Oldtimerfreunde fahren in ihren tollen Automobilen vor, und für die „Faschingsfreunde Kuhardt/Rilze“ ist auf ihrem zur Almhütte umfunktionierten Wagen lautstark Après-Ski angesagt. Die Meckenheimer Marlachfrösche geben sich, wie könnte es anders sein, ganz in Grün die Ehre, und der Fahrdienst Zander präsentiert eine Riesen-Schneekugel mit einem sehr lebendig wirkenden Schneemann.

Gute Stimmung bis zum Abend

Dem anschließenden ausgelassenen Feiern samt Verbrennung des Winters auf dem Jahnplatz steht nach dem Umzug nun nichts mehr im Weg. Für Speis und Trank ist ausreichend gesorgt. Conférencier Daniel Kammel führt in gewohnter Manier souverän durch das Programm, und „Partymacher DJ Thomas“ sorgt bis zum Abend für gute Laune.