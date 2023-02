Mit Eileen Muskat und Nico Götz wird beim Sommertagsumzug erstmals ein Paar gekrönt. Beide Hoheiten werden während der einjährigen Amtszeit gemeinsam die Gemeinde bei Veranstaltungen und feierlichen Anlässen repräsentieren.

Die 24-jährige Eileen Muskat bewegt sich dabei auf gewohntem Terrain. Sie wurde bereits 2019 zur Sommertagsprinzessin ernannt und hat ihr Amt während der Corona-Pandemie beibehalten und ausgeführt.

Für den 19-jährigen Nico Götz hingegen ist die neue Rolle noch Neuland, zumal er der erste Haßlocher Sommertagsprinz sein wird. „Daher freue ich mich, dass ich mit Eileen eine erfahrene Prinzessin an meiner Seite habe, die die Abläufe kennt und mir auch etwas die Nervosität nehmen kann“, sagt Nico Götz über seine zukünftige Aufgabe. Schon als Kind hat er den Sommertagsumzug als Zuschauer verfolgt und ist während seiner Zeit im Kinderhort bereits mitgelaufen.

Für Eileen Muskat geht es inzwischen ins fünfte Amtsjahr. Sie freut sich auf die Verstärkung an ihrer Seite. „Nico und ich kennen uns seit 2019. Damals waren wir beide noch Auszubildende bei der Gemeinde. Als Sommertagsteam werden wir uns gut ergänzen“, ist die 24-Jährige überzeugt. „Außerdem weiß ich aus Gesprächen mit den Andechser-Hoheiten wie angenehm es ist, als Duo aufzutreten“, erzählt Muskat.

Paar sucht bereits Nachfolger

Als erstes Sommertagprinzenpaar möchten beide auch potenzielle Nachfolger für das Amt begeistern – egal ob Mann oder Frau. „Ich persönlich habe in meinen bisherigen Amtsjahren viel für mich mitnehmen können. Durch die zahlreichen Gespräche und Begegnungen habe ich tolle Menschen kennenlernen dürfen und bin selbstsicherer geworden“, berichtet Muskat von ihren ersten Eindrücken. Klar sei aber auch, dass sie nicht immer als Sommertagsprinzessin auftreten möchte und das Amt im kommenden Jahr an potenzielle Nachfolger weitergeben würde.

Zunächst steht am 12. März die Krönung von Eileen Muskat und Nico Götz an. Die Zeremonie wird kurz vor dem Start des Sommertagsumzugs um 13.30 Uhr auf der Bühne am Jahnplatz abgehalten. Haßlochs Bürgermeister Tobias Meyer übernimmt den feierlichen Akt. Anschließend folgt die erste Amtshandlung. In einem Oldtimer-Gespann mit Bürgermeister Tobias Meyer und dem Bürgermeister der polnischen Partnerstadt Wolczyn wird es in der Umzugsmitte unterwegs sein.

Im Laufe des Amtsjahres folgen dann eine Vielzahl weiterer Termine. Darunter ist die Teilnahme am Lätare-Umzug in Böhl-Iggelheim, an der Sportlerehrung, an den Leisböhler Weintagen, an dem landesweiten Ehrenamtstag, am Hoheitentreffen auf der Bundesgartenschau, am Winzerfestumzug in Neustadt und am Andechser Bierfest.