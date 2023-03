Der Sommertagsumzug ist seit vielen Jahren im Großdorf eine feste Größe. Dieses Jahr wird der Offene Kanal (OK) Weinstraße/Studio Haßloch vor Ort am 12. März den Umzug und die anschließende Winterverbrennung aufzeichnen. So können sich alle noch einmal alles in Ruhe anschauen. Moderiert wird der Umzug von Daniel Kammel. Moderatorin Cathrin Kissel vermittelt Eindrücke direkt aus den Wagen. Sendetermine sind am 12. März, 20.30 Uhr, am 18. März, 12.30 Uhr, und am 19. März , 14 Uhr. Mehr unter www.ok-weinstrasse.de/empfangsmoeglichkeiten/.