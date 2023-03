Mit dem ersten Sommertagsumzug seit vier Jahren wird am Sonntag, 12. März, in Haßloch der Winter verabschiedet und der Frühling begrüßt. Rund 70 Wagen und Fußgruppen ziehen durch den Ortskern. Bei der 34. Auflage des bunten Spektakels gibt es wesentliche Neuerungen.

Wenn am Sonntag um 14 Uhr der Lindwurm am Pfalzplatz startet, bleibt zwar die bekannte Strecke, aber der Sommertagsumzug setzt sich erstmals in umgekehrter Richtung in Bewegung. Die Laufrichtung wird gedreht und führt vom Pfalzplatz über die Schillerstraße weiter in Richtung Gillergasse anstatt in Richtung Kirchgasse. Damit ändert sich die Uhrzeit, zu dem der Umzug den jeweiligen Streckenabschnitt erreicht. Gegen 14.10 Uhr durchquert er die Gillergasse in Richtung Schiltchen (14.25 Uhr), Schmäh-/Forstgasse (14.40 Uhr), Krämergasse (14.55 Uhr), Langgasse (15.05 Uhr), Kirchgasse (15.30 Uhr) und Schillerstraße (15.45 Uhr), bevor er sich in Richtung Pfalzplatz, Giller- und Pfarrgasse auflöst.

Laufrichtung passt zum Sicherheitskonzept

Die Entscheidung für den Richtungswechsel ist laut Verwaltung kurzfristig gefallen. Der Grund: Die gedrehte Laufrichtung sei besser mit dem Sicherheitskonzept vereinbar. Damit könne sich der auslaufende Umzug in Richtung Giller- und Pfarrgasse auflösen, anstatt wie bisher in Richtung Schillerstraße. Unter Sicherheitsaspekten sei das ein Vorteil, da sich nach Umzugsende viele Personen über die Schillerstraße und Kirchgasse in Richtung Jahnplatz begeben, wo in diesem Jahr erstmals die anschließende Winterverbrennung sowie das Festprogramm stattfinden.

„Oberstes Gebot ist ein sicherer und sorgenfreier Verlauf des Umzugs“, so die Verwaltung. Markante Engstellen entlang der Umzugsstrecke werden daher mit Sperrgittern gesichert, um die potenzielle Unfallgefahr zu minimieren. Jeder Umzugswagen wird durch Zugbegleiter gesichert. An neuralgischen Punkten werden Durchfahrtsperren aufgebaut.

Jahnplatz jetzt im Mittelpunkt

Die Drehung der Laufrichtung soll auch dazu beitragen, dass keine allzu großen Lücken zwischen den Gruppen entstehen. Das sei in der Vergangenheit meistens direkt am Umzugsbeginn der Fall gewesen: Wegen der Fernsehübertragung und der damit verbundenen Interviews oder kurzen Vorführungen sei der Zug ins Stocken geraten. Dieser Umstand werde durch die Drehung vermieden, da die TV-Übertragung ans Ende rücke.

Erstmals soll der Jahnplatz eine zentrale Rolle einnehmen. Dort findet um 13.30 Uhr die Krönung des ersten Sommertagprinzenpaars Eileen II. und Nico I. statt. Zur Mittagszeit bietet der Förderverein der Kita Haselmäuse am Jahnplatz selbst gebackenen Kuchen und Kaffee an. Deftige Speisen und Getränke gibt es beim HCV. Ein Kinderkarussell, ein Pfeilwurf- und ein Süßwarenstand werden aufgebaut. Wie historisches Fechten funktioniert, demonstriert der SV 05 Meckenheim, und DJ Thomas sorgt für gute Stimmung bis 18.30 Uhr. Auch RPR1 ist vor Ort.

Ab Freitag Sperrungen im Ortskern

Bereits ab Freitag, 10. März, sind der Jahnplatz sowie die angrenzenden E-Parkplätze gesperrt. Die Parkmöglichkeiten im Bereich Langgasse auf Höhe des Bürgerbüros, in der Parkstraße kurz vor dem Zebrastreifen und in der Taubengasse stehen dann nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Dort werden Durchfahrtssperren eingerichtet.

Damit sich der Umzug reibungslos aufstellen kann, gilt am Sonntag ab 12 Uhr für die komplette Zugstrecke ein Durchfahrtverbot. Anwohner können dann nicht mehr zu oder von ihren Häusern fahren. Entlang der Zugstrecke gilt ab 10 Uhr ein absolutes Halteverbot. Anwohner werden gebeten, ihre Autos in den Hof zu stellen oder außerhalb der Strecke zu parken.

Der Pfalzplatz wird ab 7 Uhr gesperrt. Auch die Parkplätze ab der Einmündung an der Schillerstraße entlang des Schulhauses sind gesperrt. Die Zu- und Abfahrt zur und von der Ludwig-Eichel Straße ist nur bis 10 Uhr möglich. Die Parkplätze in der Schillerstraße entlang der Galluskirche und zwischen den Einmündungen Pfalzplatz und Gillergasse sind erst ab 12 Uhr gesperrt, damit Gottesdienstbesucher noch die Möglichkeit haben, dort zu parken. Rund um die Zugstrecke gelten für eine Reihe von Straßen ebenfalls Beschränkungen.

Bei Fragen steht die Fachbereichsleiterin und Zugleiterin Christine Behret unter Telefon 06324 935-256 zur Verfügung.