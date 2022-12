„Ri-ra-ro – de Summerdag is do!“: So wird am 12. März 2023 wieder in Haßloch gerufen, wenn der Winter verabschiedet und der Frühling begrüßt wird. Seit 2019 konnte die Brauchtumsveranstaltung wegen der Corona-Auflagen nicht mehr stattfinden.

Die Gemeindeverwaltung hat geprüft, ob das novellierte Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, das die Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr bei öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel regelt, den Umzug zulässt. Jetzt steht fest: 2023 wird der bunte Lindwurm wieder durch Haßloch ziehen.

„Wir werden alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, um die Sicherheit der Besucher und Teilnehmer zu gewährleisten“, so Bürgermeister Tobias Meyer. Der Umzug wird sich am 12. März auf einer mehr als zwei Kilometer langen Umzugsstrecke durch den Ortskern ziehen. Er endet nach etwa zwei Stunden mit der traditionellen Winterverbrennung, und anschließend wird bis in die Abendstunden auf dem Jahnplatz gefeiert. Bevor der Umzug um 14 Uhr auf die Strecke geht, findet die Krönung der Sommertagshoheiten auf dem Jahnplatz statt.

Um den Sommertagsumzug auch in diesem Jahr so bunt, vielfältig und kreativ wie in der Vergangenheit zu gestalten, werden interessierte Mitstreiter gesucht. Angesprochen sind Vereine, Kindertagesstätten, Schulen, Musikgruppen, Organisationen und Unternehmen, die Lust haben, mit ausgefallenen Ideen, Motivwagen oder als Fußgruppe den Umzug zu bereichern.

Kontakt

Wer teilnehmen will, kann sich bei der Gemeindeverwaltung, 06324 935-359, beate.gebhard-diehl@hassloch.de, melden. Die Unterlagen zur Anmeldung stehen auch auf www.hassloch.de.