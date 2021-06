Auch in diesem Jahr ermöglicht das Land Rheinland-Pfalz interessierten Schülern in den letzten beiden Wochen der Sommerferien die Teilnahme an der Sommerschule.

Ziel ist, die durch Wechsel- oder Fernunterricht entstandenen Lücken mit Nachhilfeunterricht in Kleingruppen aufzuholen. Auch in Haßloch wird sich das Angebot bemerkbar machen. Eltern von Schülern an den beiden Haßlocher Grundschulen können ihre Kinder ab sofort anmelden. Die Sommerschule wird in der Woche vom 16. bis 20. August sowie vom 23. bis 27. August täglich zwischen 8 und 11 Uhr in den Räumlichkeiten der Ernst-Reuter Schule stattfinden. Das entsprechende Anmeldeformular wird an den Schulen verteilt, kann aber auch online unter www.hassloch.de heruntergeladen werden. Anmeldeschluss ist am 5. Juli.

Der Unterricht in der Sommerschule wird von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärtern, Lehrkräften und pädagogischem Personal geleitet. Die Unterrichtsschwerpunkte liegen auf den Kernfächern Deutsch und Mathematik. Durch das Nachhilfeangebot sollen die Schüler die Chance erhalten, gut vorbereitet und ohne Lücken im Lernstand ins nächste Schuljahr zu starten.

Erweitertes Betreuungsangebot

Die Gemeindeverwaltung Haßloch wird wie bereits im vergangenen Jahr das Angebot der Sommerschule um ein zusätzliches Betreuungsangebot erweitern. Im Anschluss an den Nachhilfeunterricht können die Kinder bei Bedarf zwei weitere Stunden in der Ernst-Reuter-Schule betreut werden. „Das ermöglicht vor allem berufstätigen Eltern eine lückenlose Halbtagsbetreuung ihrer Kinder von 8 bis 13 Uhr“, so Bürgermeister Tobias Meyer in seiner Funktion als Schuldezernent.

Die Sommerschule wurde im vergangenen Jahr von rund 80 Kindern der Schillerschule und der Ernst-Reuter-Schule in Anspruch genommen. Von dem anschließenden Betreuungsangebot der Gemeinde machten in der ersten Woche zehn, in der zweiten Woche 24 Kinder Gebrauch. Sowohl die Sommerschule als das Betreuungsangebot sind für die Eltern kostenlos.