Das Projekt Hotelneubau ist umstritten in Forst. Am 14. März gibt es nun einen Bürgerentscheid, bei dem jedoch nicht über das Hotel abgestimmt wird, sondern über den gemeindeeigenen Parkplatz, der dafür verkauft werden soll. In vier Teilen stellen wir die Standpunkte der Gemeinde und der Bürgerinitiative Forst vor . Teil 1.

Warum soll der Parkplatz verkauft werden? Die Position des Gemeinderats

Die Forster sind sich seit mehr als 25 Jahren einig: Ein Hotel passt zum Weinbau, zur Gastronomie und sichert die Entwicklung zum nachhaltigen Tourismus, bei dem ein Mehrwert in Forst bleibt, ohne dass mehr Verkehr im Ort entsteht (im Gegensatz zum Tagestourismus). Ein niveauvolles Hotel mit Restaurant, Weinbar, Wellness und Tiefgarage braucht zur nachhaltigen Wirtschaftlichkeit eine Mindestgröße. Um eine optimale Gestaltung zu ermöglichen, wurde schon 2015 entschieden, zu dem einzigen geeigneten Gelände auch den angrenzenden Parkplatz in die Hotelplanung einzubeziehen. Der jetzt mit großer Mehrheit gebilligte Entwurf eines renommierten Planers mit einer erfahrenen Baufirma nutzt dies für eine Haus-Hofbauweise mit Innenhof (max. 63 Zimmer, mindestens 60 TG-Plätze), die in ihrem Umfang vom Denkmalschutz gebilligt und in ihrer Gestaltung als sorgfältig geplant und ortstypisch anerkannt wurde.

Bauvoranfrage genehmigt

Die Kreisverwaltung hat daher bereits die Bauvoranfrage genehmigt. Für die Verwirklichung dieses Hotels ist die Verlegung des Parkplatzes um etwa 50 Meter Luftlinie über die Straße hinweg auf ein Grundstück südlich des Friedhofs erforderlich. Der neue beleuchtete Parkplatz mit mindestens gleich vielen 2,50 Meter breiten Stellplätzen wird von der Baufirma auf eigene Kosten erstellt. Zusätzlich wird der bestehende Parkplatz hinter dem Friedhof verbessert und so aufgeteilt, dass dort mehr Fahrzeuge Platz finden. Dazu sollen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und eine Bedarfsampel den Überweg erleichtern.

Mit dem Verkauf des Parkplatzes wird weiter verbindlich festgelegt, dass die Gewerbesteuer aus dem Betrieb in Forst bleibt. Für die Zukunft von Forst ist dieses Hotel wichtiger und jedenfalls eine schönere Visitenkarte als der Parkplatz am jetzigen Standort. Der Ersatzparkplatz bietet weiterhin den öffentlichen Parkraum, der von den Forster Bürgern mit genutzt werden kann. (Verfasser des Beitrags: Ortsbürgermeister Bernhard Klein)

Warum soll der Parkplatz nicht verkauft werden? Die Position der Bürgerinitiative

1. Weil dadurch ein überdimensioniertes Hotel im idyllischen Forst verhindert wird. Der Verkauf des Parkplatzes ist die Voraussetzung für ein Hotel, das für Forst und das Grundstück am Ortseingang viel zu riesig ist. Eine solche Bettenburg verändert nicht nur das komplette Ortsbild von Forst, sondern führt auch zu einer unhaltbar hohen Belastung der Infrastruktur (der Straßen, Parkplätze etc.).

2. Weil dadurch die Chance verbaut wird, ein passendes Hotelprojekt zu planen. Wird dieser Parkplatz nicht verkauft, so bietet sich die Chance, ein kleineres Hotelprojekt in Angriff zu nehmen, das wirklich auf die Gegebenheiten in Forst abgestimmt ist.

Überqueren gefährlich

3. Weil dadurch die ohnehin angespannte Parkplatzsituation in Forst verschärft wird. Durch den Wegfall des Parkplatzes wird es weitaus schwieriger, in Forst akzeptable Stellplätze zu finden. Stattdessen wird ein Parkplatz auf der anderen Seite der Umgehungsstraße geplant. Dort ist das Überqueren der Straße bereits jetzt gefährlich, und er ist so abgelegen, dass er zu nächtlichem Vandalismus und Diebstahl einlädt. Und für das Hotel mit 60 Zimmern ist zwar eine Tiefgarage mit 60 Stellplätzen geplant, doch das ist sehr knapp kalkuliert, denn nicht alle Gäste werden als Fahrgemeinschaft anreisen. Auch fehlen Stellplätze für die Fahrzeuge der Gäste, die die Gastronomie und Wellness-Einrichtungen im Hotel nutzen werden. Ebenfalls ungeklärt ist die Frage der Stellplätze für Mitarbeiter, Handwerker etc.

4. Weil das geplante Hotel ein unzumutbares Verkehrsaufkommen mit sich bringt. Das geplante Hotel in der jetzigen Form wird zu deutlich mehr Verkehr mitten durch Forst führen, nicht nur aufgrund der Hotelgäste, sondern auch der Mitarbeiter, Anlieferer etc. Bereits jetzt ist das Verkehrsaufkommen am Wochenende kurz vorm Kollaps. Dass die An- und Abreisenden statt der Durchfahrt durch den Ort die Umgehungsstraße nutzen, ist utopisch. (Verfasser des Beitrags: BI-Sprecher Andreas Dauth und Christian Prinz)