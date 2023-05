Der Gemeinderat Meckenheim lehnt einen Solarpark auf einer Landwirtschaftsfläche neben der Autobahn A65 ab. Einem entsprechenden Antrag einer Firma auf einen informellen Vorbescheid in der Sache erteilte der Rat eine klare Absage.

Die Freien Wählern seien sich schon vorher grundsätzlich einig gewesen, dass sie auf den hochwertigen Ackerflächen keinen Solarpark wollen, erklärte Ortsbürgermeisterin Julia Kren (FWG). Die Fläche sei für die Landwirtschaft wichtiger, sie sehe das Zupflastern mit Solarpaneelen selbst neben der Autobahn kritisch, es gebe keine Notwendigkeit, hier ein Areal für einen Solarpark auszuweisen, erklärte Birgit Groß (CDU).

Heiner Schwartz (SPD) betonte, dass die Gemeinde mit Blick auf die Forderung nach nachhaltiger moderner Energieproduktion bereits ein Areal für die Errichtung eines Windenergieparks ausgewiesen habe. Eine darauf spezialisierte Firma sei vor Ort. Dachflächen in privater Hand seien Solarparks eines Investors vorzuziehen, fand nicht nur Schwartz. Silke Hoos (FWG) ärgerte es, dass die informelle Anfrage der Firma an die Verwaltung in Deidesheim gegangen war. Sie fand es grundsätzlich die falsche Vorgehensweise, denn das fragliche Areal sei in Privatbesitz und liege auf Meckenheimer Gemarkung. Also hätte die Anfrage an die Gemeinde gerichtet werden müssen. Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU) erklärte, die Sache habe ihren üblichen Weg genommen, nachdem sie bei der Verbandsgemeinde gelandet sei.

In dem einstimmig getroffenen Beschluss steht, das Vorhaben stehe im Widerspruch zu dem Ziel der Sicherung der landwirtschaftlichen Bodennutzung. Da in Zukunft vermehrt mit Anfragen für solche Anlagen zu rechnen sei, soll eine Abstimmung mit betroffenen Institutionen wie der Landwirtschaftskammer und der Bauern- und Winzerschaft gesucht werden. Grundsätzlich zieht der Gemeinderat Bausubstanz oder bereits versiegelte Flächen als Standorte für Photovoltaikanlagen vor.