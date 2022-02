In Haßloch ist ein Solarpark auf einer an der Westrandstraße gelegenen, über 61.000 Quadratmeter großen Fläche in der Diskussion. Ausgewiesen ist das Gebiet für landwirtschaftliche Nutzung. Der Vorschlag geht auf Anträge von HLL, CDU, Grünen und FWG vom April 2021 zurück. Die Verwaltung hat daraufhin nach Standorten gesucht, die vor allem eine schnelle Umsetzung möglich machen. Nach Auskunft der Gemeindewerke führt am vorgeschlagenen Standort eine 20-kV-Leitung vorbei. Ob ein Anschluss an das Stromnetz möglich ist, hänge von der Größe der Anlage ab, so die Verwaltung. Bau und Betrieb sollten ausgeschrieben werden. Für die Entwicklung eines Solarparks am vorgeschlagenen Ort ist die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die Änderung des Flächennutzungsplans nötig. Mit dem Thema beschäftigt sich am Mittwoch der Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss (Kulturviereck, Gillergasse 14, 18.30 Uhr). Weitere Themen sind der geplante Umzug des Bauhofs, ein Fahrradstreifen in der Neustadter Straße sowie die Schaffung von Zebrastreifen, unter anderem in der Gillergasse und in der Schillerstraße. Weitere Info unter www.hassloch.de/buergerinfo.