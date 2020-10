In der Nacht auf Sonntag gab es einen Einbruch in ein Schrebergartengrundstück neben der L530 in Haßloch. Dabei wurde eine komplette Solaranlage gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Haßloch unter 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.