Wer weiß, dass Spinnen träumen können und nach dem Häuten Gymnastik machen? 21 Grundschulkinder, die am Ferienprogramm der Offenen Kreativ-Werkstatt auf der Hardenburg teilgenommen haben, wissen es nun. Und das war nicht das einzige, was sie bei Exkursionen in den Wald und beim Basteln der Raupe Nimmersatt in einer Woche lernten.

Am ersten Tag ging es in den Wald. Die 21 jungen Forscher durften mit Birte Schönborn und Dorothee Suray vom Pfalzmuseum für Naturkunde entdecken, was dort summt, krabbelt und fliegt. Zur Ausrüstung gehörten Lupen- und Beobachtungsdosen zur Bestimmung der eingesammelten Tiere. Lebende Exemplare wurden fotografiert, tote – etwa eine kleine vertrocknete Schlange – aufgehoben für die Ausstellung zum Abschlussfest am Freitagnachmittag. Die beiden Museumspädagoginnen halfen bei der Bestimmung der Tiere und erzählten alles Wissenswerte über Schmetterlinge und Spinnen.

Am zweiten Tag war die Entwicklung einer Raupe zum Schmetterling Thema. Alle Kinder kannten das Bilderbuch von der kleinen Raupe Nimmersatt und machten sich daran, Raupen zu filzen und Schmetterlinge mit Flügeln aus bemalter Seide und Tannenzapfenkörpern zu basteln. Für die Futterpflanzen wurde Kaffeefilterpapier mit Wasserfarben gefärbt und an kleine Äste gebunden. Weil derzeit ebendiese Futterpflanzen fehlen, flatterten nur wenige lebende Schmetterlinge um die Kinder herum. Auch beim Spielen im Wald konnten die Kinder keine entdecken. Dort durften sie ein eigenes Lager bauen.

Abschluss mit „Eichhörnchenspiel“

Um Spinnen ging es dann am dritten Tag: Die Kinder bastelten aus kleinen Ästen und Baumwollfäden Spinnennetze, auf denen ihre kunstvollen Spinnentiere auf Beutefang gehen konnten. Vor diesen fantasievollen achtbeinigen Exemplaren musste sich niemand gruseln. Bettina Meier von der Kreativ-Werkstatt hatte im Workshop von Forschern berichtet, die herausgefunden hatten, dass Spinnen träumen, nach dem Häuten Gymnastik machen und zum Teil Vegetarier sind. Als nächstes war das Thema Vogelnester an der Reihe: Das lebhafte Gezwitscher dieser Tiere animierte die Kinder dazu, solche Nester selbst zu bauen. Als Recyclingprojekt entstanden aus leeren Tetrapacks kleine Körbchen in Flecht-Technik. Da keines der Kinder diese Technik kannte, unterstützte Tanja Mahn-Bertha von der Kreativ-Werkstatt geduldig beim Basteln. Für die Auspolsterung sammelten die Kinder Gras und Zweige und erfuhren, dass die Vögel oft auch Plastikmüllreste dazu verwenden.

Zum Abschlussfest wurden die Arbeiten aus der Sommerwerkstatt in einer kleinen Ausstellung aufgebaut. Die Eltern brachten Fingerfood für alle und die Mitarbeiterinnen der Offenen Werkstatt sorgten für die Getränke. Gemeinsam spielten alle das „Eichhörnchenspiel“, eine Abwandlung des alten Kinderspiels „Bäumchen wechsel dich“.