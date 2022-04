Einen Aufschwung für das Vereinsleben wünschen sich nach den vielen pandemiebedingt abgesagten Veranstaltungen die Mitglieder der Sport- und Kulturgemeinschaft Grethen. Das wurde bei der Hauptversammlung deutlich.

Denn egal, ob Weihnachtsfeier, Erwachsenentheater (Schindtal-Babbler) oder Kinderfasching, im vergangenen Jahr musste wegen des Coronavirus alles ausfallen oder verschoben werden. Dieses Jahr, so die Hoffnung der Verantwortlichen, soll sich die Lage wieder bessern, sollen wieder mehr der liebgewonnenen Veranstaltungen stattfinden. Den Auftakt markiert die Vereinswanderung am Karfreitag – Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Busbahnhof in Bad Dürkheim. Ihr soll die Grethener Kerwe vom 29. April bis zum 3. Mai folgen, kündigte die Vereinsvorsitzende Ingeborg Rotter an. Der neue Multifunktionsplatz der SKG ist ihr zufolge fast fertig und soll im Mai oder Juni offiziell eingeweiht werden.

Laut Rotter hat der Verein derzeit 424 Mitglieder. Zum Sportangebot zählen Badminton, Ballzirkus, Babyballzirkus, Boule, Darts, Frauenturnen, Fußball, Handball, Sportkarate, Tischtennis, Volleyball, Wirbelsäulengymnastik, Yoga und Zumba. Für die Kultur zeichnen die Kindertheater-Gruppe und die Schindtal-Babbler verantwortlich.

Die Geehrten

für 40 Jahre: Karin und Waldemar Raffke, Wilfried Peter

für 50 Jahre: Dieter Conrad, Volker Dietrich, Bernd Zimmermann