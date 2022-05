Die Skateranlage, die auf einem Teil des ehemaligen Kallstadter Sportplatzes entstehen soll, kann ab Herbst gebaut werden.

Die Mitglieder des Gemeinderats vergaben am Donnerstag einen Auftrag für die Betonierung und Gestaltung einer rund 450 Quadratmeter großen Fläche. Die Arbeiten an der Spiel- und Freizeitgelände, das auf dem anderen Teil des Sportplatzes entsteht, sind nach Angaben von Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) schon weit fortgeschritten.

Kosten der Skaterfläche: knapp 98.000 Euro

Die Arbeiten an der rund 450 Quadratmeter großen Skaterfläche werden knapp 98.000 Euro kosten. Einig waren sich die Ratsmitglieder, dass auch eine nördlich angrenzende Fläche betoniert werden soll. Diese Arbeiten sollen ausgeschrieben werden. Hier wird mit Kosten von etwa 37.000 Euro gerechnet. Unabhängig von der Ausschreibung könnten die beiden Flächen aus technischen Gründen ohnehin nicht in einem Guss betoniert werden, so Jaworek. Verzögerungen bei Materiallieferungen nannte er als Grund dafür, warum die jetzt in Auftrag gegebenen Arbeiten, wahrscheinlich erst im Herbst starten werden. Zwei sogenannte „Quarterpipes“, ein „Flat Rail“, ein „Manual Pad“ oder ein „Hip“ sollen als Skaterelemente aufgestellt werden. Für die Skateranlage bekommt die Gemeinde einen Zuschuss von 44.000 Euro aus dem Programm Leader plus.

Gut voran gehe es mit den Arbeiten beim ersten Abschnitt der Umgestaltung des Sportplatzes, so Jaworek. Zu diesem ersten Abschnitt gehören unter anderem der Bau eines Kleinspielfelds, einer 200 Meter-Laufbahn, einer Kraftsportanlage, einer Tischtennisplatte und eines kleinen Rastplatzes mit Bänken und Tischen. Der 16. Juli steht als Termin der Einweihung fest. Kosten für diesen ersten Bauabschnitt: rund Kosten 245.00 Euro. Die Gemeinde erhält aus dem Programm Leader plus einen Zuschuss in Höhe von 121.000 Euro.