Martin Seiberth ist Clubmeister 2020 des 1. Skatclubs Haßloch geworden. Trotz aller Widrigkeiten habe noch der Clubmeister für das Corona-Jahr ermittelt werden können, so Vorsitzender Norbert Petry in seinem Jahresbericht.

Am letzten Spieltag setzte sich Martin Seiberth vor dem lange führenden Herbert Kaiser durch. Den dritten Platz belegte Karl-Hans Seiberth. Auch der Skatclub Haßloch habe wie die anderen Vereine unter der Corona-Pandemie sehr zu leiden, so Petry. Wegen der angeordneten Schließung der Gaststätten seien keine Clubabende mehr möglich gewesen. Ab Mitte März bis Anfang Juli hätten 2020 keine Aktivitäten im Skatclub stattgefunden. Am 7. Juli sei im 08-Clubheim der Spielbetrieb wieder aufgenommen worden. Voraussetzung sei ein mit den Behörden und dem 1. FC 08 abgestimmtes Hygienekonzept gewesen. Doch am 20. Oktober sei das organisierte Skatspiel für 2020 beendet gewesen.

Bei der Mitgliederversammlung des Skatverbandes Pfalz wurden die Haßlocher Michael Huber zum 2. Vorsitzenden und Roland Fecht zum Spielleiter gewählt. Beim Vorständeturnier qualifizierte sich Huber mit einem 2. Platz für die nächste Runde. Bei den Tandem-Meisterschaften des Skatverbandes Pfalz mit 24 Teams im 08-Clubheim erspielten Roland Fecht/Joachim Fuhrmann den dritten und Herbert Kaiser/Alexander Schön den vierten. Platz. Bei den pfälzischen Einzelmeisterschaften kam Joachim Fuhrmann bei den Senioren auf den zweiten Platz. Bei den Herren kam Ex-Pfalzmeister Dieter Pieperz auf den 30. Platz.