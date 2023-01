Mit Edgar Römelt, Isolde Raudszus-Nothdurfter, Thomas Stumpf und Manuela Adam zeichnete Bürgermeister Meyer vier engagierte Bürgerinnen und Bürger mit Silbernen Verdienstmedaillen der Gemeinde aus.

Edgar Römelt habe in der Corona-Pandemie die organisatorische Leitung des DRK-Testzentrums übernommen und den Einsatz der Ehrenamtlichen koordiniert, so Meyer. Darüber hinaus engagiere er sich als stellvertretender Vorsitzender auf vielfältige Weise im Seniorenbeirat, unter anderem, um das Ruftaxi bekannter zu machen und bei der Unterstützung von Senioren bei den Online-Buchungen für Impftermine. Auch im Verein Leisböhler Weinkultur sei Römelt, Gründungsmitglied und stellvertretender Vorsitzender, aktiv. Den jüngsten Partnerschaftsbesuch in Silifke habe er genutzt, um als Vertreter des Vereins Kontakte zu knüpfen.

Isolde Raudszus-Nothdurfter habe mit ihrer 37-jährigen Tätigkeit erheblich zum Erfolg der VHS beigetragen und 30 Jahre lang selbst Kurse für Entspannungsverfahren und Stressbewältigung gegeben. Als stellvertretende VHS-Vorsitzende habe sie seit 1994 bei der Programmgestaltung mitgewirkt. Ihr sei es wichtig gewesen, dass Kurse gewisse Qualitätsstandards erfüllen, so Meyer. Als Vorstandsmitglied sei es ihr Anspruch gewesen, den Übergang der Haßlocher VHS in die Kreis-VHS so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Thomas Stumpf engagiere sich mit großem Einsatz in der Partnerschaftsarbeit und habe 2012 den Vorsitz des Partnerschaftsbeirats übernommen. In allen Partnerstädten kenne man seinen Namen, so Meyer, da er stets einen herzlichen Eindruck hinterlasse. Darüber hinaus engagiere er sich beim Lions Club, der soziale und kulturelle Projekte in Haßloch unterstütze. Als Activity-Beauftragter kümmere er sich um Anfragen von Einrichtungen und Vereinen, die für ein bestimmtes Vorhaben einen Zuschuss brauchen. Auch in seiner aktiven Zeit als Geschäftsführer der Firma Duttenhöfer habe er in dieser Hinsicht seine soziale Ader gezeigt.

Der Name Manuela Adam sei eng mit der Tafel Neustadt-Haßloch verbunden, sagte Meyer. Sie sei dort seit der Gründung der Außenstelle Haßloch 2009 aktiv. Seit 2016 kümmere sie sich als Teamleiterin des Haßlocher Tafelladens um Logistik und Mitarbeitereinteilung. Seit sie 2018 stellvertretende Vorsitzende der Tafel Neustadt-Haßloch ist, erledige sie die Bestellung und den Einkauf für die ganze Tafel. Die unmittelbaren Auswirkungen der Flüchtlingskrise, der Pandemie und des Ukrainekriegs habe es zu meistern gegolten. Manuela Adam sei sehr zuverlässig und engagiert, auch was den zeitlichen Aufwand angehe, den sie in das Ehrenamt investiere.