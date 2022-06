Wenn Telefonieren nur über Festnetz möglich ist, weil Handys keinen Empfang haben, ist es bitter, wenn die Leitung ausfällt. Am Helmbachweiher war das jetzt über Wochen der Fall.

Der Wintereinbruch in der Nacht auf den 9. April war heftig. Unter den Schneemassen knickten Bäume ein, Versorgungsleitungen rissen. Viele Bürger waren etliche Stunden ohne Strom und ohne Telefon. Einige bis heute. Es geht um Anwohner der Siedlungen am Helmbachweiher, für die der Festnetzanschluss besonders wichtig ist, weil es dort keinen Handy-Empfang gibt.

Thomas Kieburg, dessen Haus zur Waldsiedlung und damit zur Gemeinde Venningen gehört, wurde am 9. April per SMS von der Telekom darüber informiert, dass eine Störung vorliege – und das Unternehmen sich bemühe, diese schnellstmöglich zu beheben. Es könne aber dauern. In der Nacht waren zwischen dem alten Sägewerk an der L 499 und dem Helmbachweiher einige Bäume umgefallen, die Straße war bis Sonntagabend gesperrt. Kein Wunder, dass die Telefonleitung, die hier oberirdisch verläuft, unterbrochen war. Offenbar war sie an mehreren Stellen gerissen.

Kieburg fragte am 29. April, als er gerade in Speyer war, im dortigen Telekom-Laden nach, wie denn der Stand bei den Reparaturarbeiten sei. Großes Erstaunen: Es liege für seinen Anschluss gar keine Störungsmeldung vor, wurde ihm mitgeteilt. Auf den Hinweis, dass die Telekom ihn doch selbst über die Störung informiert habe, erfuhr er, dass er dennoch eine Störungsmeldung machen müsse. Was er dann auch tat.

Auch Notrufknopf betroffen

Am 9. Mai dann die Info: Alles erledigt, alles wieder in Ordnung. Am nächsten Tag der Rückzieher: Tut uns leid, es dauert doch noch länger. Inzwischen seien auf seinem Handy etliche SMS, das Telefon geht indes noch immer nicht. Bei seinem Nachbar das gleiche. Dieser sei aber noch viel gravierender von den Folgen betroffen, erzählt Kieburg. Denn er sei auf den Rollstuhl angewiesen, tagsüber allein. Und sein Notrufknopf funktioniere nicht.

Telekomsprecher Frank Domagala zeigt sich erstaunt: „Ich bin irritiert, uns liegt für diesen Anschluss keine Störungsmeldung vor.“ Was Kieburg nicht wundert: „Wahrscheinlich weiß mein Nachbar nicht, dass er eine der Telekom bekannte Störung noch einmal melden muss.“ Wie auch, er kann ja nicht telefonieren. Unternehmenssprecher Domagala kündigt indes an, dass die Meldung nun aufgenommen sei und bearbeitet werde. Und wünscht ein sonniges Wochenende.

Andere Anwohner haben ein bisschen mehr Glück gehabt. Bei ihnen funktioniert das Telefon seit Mittwoch wieder – nach über sieben Wochen. „Wir sind da schon seit Wochen hinterher“, sagte der Elmsteiner Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk auf RHEINPFALZ-Anfrage am Dienstag. Just an jenem Tag, dem 31. Mai, wurde die Leitung repariert, heißt es tags drauf vonseiten der Telekom. Smiley am Ende der Mail. Auf die Frage, warum die Arbeiten so lange gedauert haben, und ob das immer so ist, gibt es nur eine sehr kurze Antwort: Ja.

Beschwerde per Einschreiben

Richard Scherr kann jetzt jedenfalls wieder telefonieren und damit in sein Haus zurückkehren. Ganz ohne Telefon war ihm das nämlich aufgrund seiner prekären gesundheitlichen Situation zu gefährlich. „Ich war frisch operiert, als das passierte“, erzählt er. Deshalb zog er zu seiner Freundin nach Lindenberg, wo er dann auch in der Lage war, in Sachen Telefon-Desaster ein bisschen die Federführung zu übernehmen. „Am Ostersamstag ist jemand gekommen und hat den Schaden aufgenommen“, erzählt er. Das war am 16. April, also genau eine Woche nach dem Schneefall. Danach aber passierte gar nichts mehr. „Wir haben mindestens zehnmal reklamiert“, sagt er. Schließlich tat er sich mit zwei weiteren Betroffenen zusammen und schickte eine schriftliche Beschwerde per Einschreiben zur Zentrale in Bonn. Die Antwort: „Wir können nichts dafür, Leipzig ist zuständig“, hieß es. Eine weitere Reklamation folgte. Am 27. Mai dann die Ankündigung: Ab Montag wird repariert. Und nach mehr als sieben Wochen konnte Scherr dann ab Mittwoch wieder telefonieren.

Von der wochenlangen Störung betroffen war auch das Naturfreundehaus Lambrecht im Kohlbachtal betroffen. „Die Telekom lässt uns hängen“, klagte Thomas Bundenthal, Ehemann der Pächterin, noch am Dienstag. Dabei sei die Hütte auch Rettungsstützpunkt, etwa bei Unfällen im Wald. Dass der Notarzt dringend gebraucht wurde, sei im vergangenen Jahr mehrfach vorgekommen. Und auch vor zwei Wochen habe es einen Unfall gegeben. Zwei Kinder spielten, eines bekam einen Stein auf den Kopf. Hilfe herbeizurufen, war nicht möglich. „Wir können hier nur über das Festnetz telefonieren“, betont Bundenthal.

Im Februar schon einmal Ausfall

Von den wirtschaftliche Auswirkungen für den Betrieb wolle er gar nicht reden, macht dann aber doch klar: „Hier klingelt normalerweise permanent das Telefon.“ Die Leute wollen reservieren, gerade bei schönem Wetter. Und die Störung sei nicht die erste in diesem Jahr gewesen. „Im Februar war die Leitung schon einmal für fünf Wochen tot“, erzählt Bundenthal. Als Grund sei der Glasfaserausbau genannt worden.

Ein bisschen mehr Glück hatten die Betreiber des Gasthauses „Stilles Tal“ in der Hornesselwiese 2. Dort funktionierte die Leitung schon nach vier Wochen wieder. Dass es so lange dauere, „sind wir schon gewöhnt“, sagt Pächter Rolf Ries. Aber auch er verdeutlicht: Dass der Rettungsdienst gebraucht wird, kommt immer mal wieder vor.

Von der Störung übrigens nicht betroffen war Nicole Ranke, die ebenfalls ein Haus am Helmbachweiher hat. Der einfache Grund: Sie hat keinen Festnetzanschluss. „Wir versuchen seit zwei Jahren einen zu bekommen, aber es hat noch nicht geklappt“, erzählt sie. Inzwischen hofft sie, dass sie demnächst über das Glasfasernetz telefonieren kann, denn auch die Häuser am Helmbachweiher profitieren vom derzeitigen Ausbau des Netzes im Kreis Bad Dürkheim. „Die Leitungen liegen schon“, sagt Ranke. Sie sind allerdings noch nicht angeschlossen.

Ob es bei der Deutschen Glasfaser besser laufen wird? Rolf Ries im „Stillen Tal“ ist skeptisch. Er warte wegen eines Hausanschlusses jedenfalls schon zwei Wochen auf einen Rückruf.