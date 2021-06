Auch Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Privatunterkünfte mit bis zu acht Betten können sich nach bundesweit einheitlichen Vorgaben durch den Deutschen Tourismusverband klassifizieren lassen. In Haßloch sind jetzt die entsprechenden Urkunden an sieben Vermieter übergeben worden.

In Haßloch gibt es laut Verwaltung 18 solcher Unterkünfte, die sich klassifizieren lassen können. Da dies freiwillig ist, besitzen nicht alle Einrichtungen eine entsprechende Bewertung. Zehn Unterkünfte sind hier klassifiziert. Sieben haben eine entsprechende Urkunde erhalten.

Die Ferienwohnung Holiday (Lönsstraße 8) wurde erstmals klassifiziert. Die Ferienwohnungen Abbelschnitz (Langgasse 81) und Hildegard (Langgasse 192) sowie die Ferienhäuser Herzkersch (Raiffeisenstraße 2), Aurelia (Raiffeisenstraße 4), Friedel (Bismarckstraße 77) und Zur Weinrebe (Pestalozzistraße 1a) haben eine Anschlussklassifizierung erhalten, da diese alle drei Jahre erneuert werden muss.

Trend zum Urlaub mit Hund

Das Ferienhaus Zur Weinrebe hat darüber hinaus als erste und einzige Unterkunft in Haßloch eine „Pfotenklassifizierung“ erhalten. „Da der Trend zum Urlaub mit dem Hund in Deutschland ungebrochen groß ist, gibt es seit kurzer Zeit auch eine bundesweit einheitliche Klassifizierung für hundefreundliche Unterkünfte“, so Kathrin Schlegel von der Haßlocher Tourist-Information.

Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) überreichte den zertifizierten Beherbergungsbetrieben ihre Urkunde und bedankte sich für die Geduld und Kraft, die jeder einzelne Betrieb wegen der Pandemie in den letzten Monaten aufbringen habe müssen. „Das war keine einfache Zeit, aber wir freuen uns mit den Beherbergungsbetrieben, dass die jüngsten Lockerungen touristische Übernachtungen wieder möglich machen“, so Meyer.

Als Zeichen der Anerkennung hat die Tourist-Information die Gebühr, die für eine entsprechende Klassifizierung an den Deutschen Tourismus Verband (DTV) bezahlt werden muss, übernommen. „Das ist ein kleines Dankeschön von Seiten der Gemeinde, die froh und stolz ist, mit Unterkünften, die einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen, werben zu können“, ergänzt die Leiterin der Tourist-Information, Annika Dietz.

Die Klassifizierung geschieht streng nach den Richtlinien des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) und ist drei Jahre gültig. Die Haßlocher Tourist-Information ist durch den DTV lizenziert und darf Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Privatunterkünfte mit bis zu acht Betten klassifizieren. Drei Mitarbeiterinnen der Tourist-Info sind zertifizierte Prüferinnen.