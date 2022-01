Um Kindern sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln, veranstaltet die Kreisverkehrswacht regelmäßig Radfahrausbildungen an Grundschulen. Zur Vertiefung ist ein kindgerechtes Mal- und Arbeitsbuch mit digitalen Inhalten und Lernerfolgskontrolle erschienen.

Das Buch, das auch in den Haßlocher Grundschulen zum Einsatz kommt, vermittelt Kindern der dritten und vierten Klasse altersgerecht und spielerisch die Gefahren des Straßenverkehrs, lehrt richtiges Verhalten und bereitet auf die Fahrradprüfung vor. Kinder lernen, dass Verkehrsschilder zu beachten sind, wann ein Fahrrad verkehrssicher ist oder warum es sinnvoll ist, beim Radfahren einen Schutzhelm zu tragen. Auch das richtige Verhalten bei einem Verkehrsunfall wird vermittelt.

Dank der Unterstützung vieler örtlicher Unternehmen können die Mal- und Arbeitsbücher kostenlos unter anderem an die Grundschulkinder im südlichen Kreis Bad Dürkheim und in Neustadt ausgegeben werden. Die Gemeinde Haßloch hat die Erstellung des Buches mit 200 Euro unterstützt. Das Arbeitsbuch „Kinder sicher im Straßenverkehr“ wird somit Teil der Fahrradausbildung an der Schillerschule und der Ernst-Reuter-Schule sein.

Das Buch ist in diesem Jahr in seiner zweiten Auflage erschienen. Schon im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Haßloch die Erstellung des Lern- und Arbeitsbuches unterstützt. Die zweite Auflage wurde nun nach den neusten Vorgaben und Standards vom Verlag in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht bearbeitet.