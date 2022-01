Die eigene Lebensgrundlage aufgeben und sich auf etwas ganz Neues einlassen: Das ist gar nicht so einfach.

Jesus sagt: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“ (Joh 6,37 Jahreslosung für 2022). Wer zu ihm kommt, der ist willkommen und darf bleiben.

Auch das Fischerboot, hier im Bild, bleibt. Es liegt irgendwo in den Dünen einige Hundert Meter hinter einem Strand in Dänemark. Schon länger. Die Farbe blättert schon ab. Niemand will mehr damit zur See fahren. Weshalb der Besitzer dieses Fischerboot zurückgelassen hat, lässt sich nur mutmaßen. Wahrscheinlich wurden sehr viele Fische mit diesem kleinen Boot gefangen. Vielleicht war es die Lebensgrundlage einer Familie? Jetzt liegt es da herum.

Auch in der Bibel lassen Menschen ihre Boote zurück. Alles was sie haben! Sie lassen sich nicht aufhalten. Nicht von dem, was sie haben und auch nicht von dem, wer oder was sie zuvor waren. Weil sie zu Jesus wollen. Und Jesus nimmt sie an. Zu ihren Booten zurück kommen sie nicht mehr.

Gott stützt die Entscheidung

Diese Entscheidung ist gar nicht so einfach. Die eigene Lebensgrundlage aufgeben und sich auf etwas ganz Neues einlassen. Ich kann solche Entscheidungen kaum alleine treffen. Wenn es darum geht, sich auf die Aussage von Jesus einzulassen, noch weniger, als wenn ich mich in ein weltliches Abenteuer stürze.

Aber: Gott hat mich schon eingeladen und stützt die Entscheidung! Er geht mit und stellt mir schon längst Menschen dafür zur Seite. Ich kann ruhig mitgehen, denn: Wer zu Jesus kommt, der wird nicht abgewiesen.

Wenn ich genau drüber nachdenke, habe ich schon so manche kleine und große Boote in meinem Leben zurückgelassen. Manchmal ist das auch gar nicht so schlimm. Hoffnung und Gottvertrauen zahlen sich aus!