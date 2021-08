Ein Stück Natur zur Hochzeit, zur Kommunion oder zum Geburtstag verschenken: Das ist die Idee hinter dem Zukunftswäldchen „Hintereck“, einem rund ein Hektar großen Areal im Haßlocher Wald. In diesem jetzt noch lichten Bereich sollen „Bollen“ gepflanzt werden, die im Laufe der Jahre zu neuen Bäumen heranwachsen.

Die Idee, ein Stück Natur zur Hochzeit, zum runden Geburtstag oder zu einem sonstigen erfreulichen Anlass zu verschenken, ist nicht neu, aber nach wie vor beliebt. Vorgänger des geplanten „Zukunftswäldchens“ sind die zwei „Hochzeitswäldchen“, die in den vergangenen fast 20 Jahren auf der Haßlocher Gemarkung entstanden sind. Dafür konnten Baumgutscheine erworben und verschenkt werden. In mehreren Pflanzaktionen wurden insgesamt über 200 Bäume gepflanzt.

Im ersten Wäldchen wurden zwischen 2002 und 2006 nahe der Westrandstraße am Alten Neustadter Weg auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern insgesamt 58 Bäume gepflanzt. Da der Bereich von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben ist, konnte das erste „Hochzeitswäldchen“ schließlich nicht mehr erweitert werden. Das Interesse war aber nach wie vor vorhanden. Deshalb entschied sich die Gemeindeverwaltung 2007, ein weiteres Wäldchen im Bereich Füllerweg in der Gemarkung „Im Sang“ anzulegen. Dort wurden zwischen 2008 und 2014 auf einer Fläche von 7400 Quadratmetern über 140 Bäume gepflanzt. Allerdings stieß man dann auch auf dieser Fläche an Grenzen, und es konnten keine weiteren Bäume mehr gesetzt werden.

„Bollen“ besteht aus bis zu 20 Setzlingen

Jetzt lebt die Idee wieder auf. Unter dem neuen Namen „Zukunftswäldchen“ wird das Projekt in etwas abgeänderter Form fortgeführt. Im Hinblick auf den Klimawandel und den allgemeinen Flächenschutz in der Gemeinde ist das Projekt inhaltlich überarbeitet worden. Die Aktion bekommt auch einen neuen Namen: Denn schon in den ersten beiden „Hochzeitswäldchen“ hatten nicht nur Paare aus Anlass ihrer Eheschließung Bäume gepflanzt.

Die größte Änderung aber besteht darin, dass interessierte Bürger für das „Zukunftswäldchen“ keinen Gutschein für einen einzelnen Baum, sondern für einen „Haßlocher Bollen“ (auch Klumpen genannt) erwerben können. Ein Bollen besteht aus 15 bis 20 Setzlingen, die im Laufe der Jahre zu neuen Bäumen heranwachsen sollen. Die Gemeinde setzt dabei in Zusammenarbeit mit dem Forstzweckverband auf eine Kombination aus heimischen, klimaanpassungsfähigen und südeuropäischen Baumarten. Durch diese Kombination soll „perspektivisch ein gesunder und naturnaher Wald entstehen, der in den kommenden Jahrzehnten den klimatischen Veränderungen und Gegebenheiten widerstandsfähig entgegentritt“, so die Verwaltung.

Pflanzaktion für Spätjahr geplant

Ein „Haßlocher Bollen“ kann ab sofort in der Tourist-Information sowie im Standesamt der Gemeinde für 120 Euro erworben werden. Als Käufer erhält man eine Urkunde über den Erwerb, ebenso wird am „Zukunftswäldchen“ eine Tafel aufgestellt, auf der alle Unterstützer verewigt werden sollen. Darüber hinaus ist für das Spätjahr eine Pflanzaktion geplant, zu der alle Bollen-Inhaber eingeladen werden, um gemeinsam zu Werk zu gehen.

Das „Zukunftswäldchen“ wird im Bereich Hintereck im Haßlocher Wald entstehen. Nachdem die beiden „Hochzeitswäldchen“ noch auf Feldern nahe Füllerweg sowie am Alten Neustadter Weg entstanden sind, geht es diesmal mitten in den Wald. Die Fläche liegt an einer bei Läufern beliebten Strecke, unweit des neuen Bachbettes vom Rehbach. Auf rund einem Hektar soll dort ein derzeit lichtes Areal aufgeforstet werden.

„Ein Haßlocher Bollen ist ein Geschenk für die Ewigkeit. Aus den Setzlingen entstehen im besten Fall mehrere Bäume, deren Wachstum man über Jahre hinweg verfolgen und beobachten kann“, zeigt sich Umweltdezernent Joachim Blöhs (Die Grünen) von der Geschenkidee überzeugt.

Weitere Standorte sind denkbar

Im Zukunftswäldchen „Hintereck“ können laut Verwaltung bis zu 30 Bollen gepflanzt werden. „Sind die Bollen vergriffen, ist das nicht das Ende der Aktion. Wird die Idee des Zukunftswäldchens angenommen, sind weitere Bereiche realisierbar, die mit Unterstützung von interessierten Bürger bepflanzt werden können“, so Blöhs weiter. Er bedankt sich beim Forstzweckverband und seinem Team aus dem Umweltdezernat für die Unterstützung bei der Reaktivierung des Projekts.