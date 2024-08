Ein Treffen für Seniorinnen und Senioren zum Minigolfspielen bietet die in der Verbandsgemeinde Leiningerland tätige Gemeindeschwester plus, Birgit Langknecht, am Dienstag, 13. August, von 10 bis 13 Uhr an. Anschließend geht es ins Naturfreundehaus Rahnenhof. Die Teilnehmenden tragen die Kosten für den Eintritt zum Minigolf und für das Essen selbst. Treffpunkt ist das Naturfreundehaus, Hintergasse 13, in Carlsberg-Hertlingshausen. Langknecht weist darauf hin, dass bei hochsommerlicher Temperatur an Sonnenschutz für Haut und Kopf und etwas zu trinken gedacht werden sollte.