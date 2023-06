Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Seniorenheim, offene Boxen für Pferde, ein Reitplatz und drei Häuser sind im Gebiet des Bebauungsplans Ludwigshain III vorgesehen. Einen Entwurf dafür hat das in Kaiserslautern ansässige Planungsbüros BBP in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Sobald fehlende Gutachten vorliegen, soll der Entwurf öffentlich ausgelegt werden. Dann können Bürger und so genannte Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen abgeben.

Das Gebiet des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von acht Hektar, notwendig ist er vor allem wegen des geplanten Baus eines Seniorenheims mit 80 bis 90 Plätzen.