Immer am ersten Mittwoch im Monat um 14 Uhr hat die Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde Lambrecht, Elke Weller, ein Angebot: ein kleiner gemeinsamer Spaziergang, inklusive Zeit für Austausch und Gespräche in Iggelbach. „Das erste Schnuppertreffen war bereits eine runde Sache“, freut sich Weller. Vom Dorfplatz ging es quer durchs Iggeltal über einen kleinen Pfad zum Aussichtsplatz am Ende des Dorfes. Es hat laut Weller allen Spaß gemacht. „Das Lauftempo und der Weg werden den Teilnehmern angepasst. Eine Einkehr am Ende ist selbstverständlich möglich“, informiert Weller. „Mein Spaziergang“ soll regelmäßig am ersten Mittwoch im Monat um 14 Uhr wiederholt werden. Fragen beantworten Kathrin Münch, Telefon 06328 339, und Elke Weller, Telefon 06322 961-9127, 0151 15288431.