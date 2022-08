Nach 32 Jahren ist Schluss. Jutta Meyer und Willi Frank beenden die langjährige Sendereihe „Neues aus dem Rathaus“, die im Offenen Kanal Weinstraße ausgestrahlt wird.

Am Mittwoch dieser Woche wurde im Haßlocher Rathaus die letzte Ausgabe aufgezeichnet, die in den kommenden Tagen gesendet und auch über die Mediathek des Offenen Kanals Weinstraße online abrufbar sein wird. Im Rahmen der Reihe informieren der Bürgermeister sowie die Beigeordneten über aktuelle Themen aus der Verwaltung.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Jutta Meyer, die die Sendung „Neues aus dem Rathaus“ nicht nur mit der Haßlocher Verwaltungsspitze, sondern auch in Böhl-Iggelheim umgesetzt hat. Stets an ihrer Seite war Willi Frank, der für Bild, Ton und Schnitt verantwortlich zeichnete.

In 32 Jahren hat Jutta Meyer mit Kurt Flockert, Hanns-Uwe Gebhardt, Hans-Ulrich Ihlenfeld und Tobias Meyer allein in Haßloch vier Bürgermeister und zahlreiche Beigeordnete in der Sendung begrüßt. „Mein Ziel war es, die interessierte Öffentlichkeit in kurzen Interviews über aktuelle Themen aus dem Rathaus zu informieren“, so Jutta Meyer über ihren Moderationsjob, den sie stets im Ehrenamt ausgeführt hat.

Nun macht sie mit 87 Jahren den Weg frei für die nächste Generation und würde sich wünschen, dass die Reihe „Neues aus dem Rathaus“ fortgesetzt wird. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gebe es aber noch nicht.

Bürgermeister Tobias Meyer ist seit 2015 regelmäßig Teil der Sendung gewesen – zunächst als Erster Beigeordneter, dann als Bürgermeister. Gemeinsam mit seinen Beigeordnetenkollegen bedankte er sich bei Jutta Meyer und Willi Frank für die jahrelange Begleitung der Verwaltungsarbeit. „Die Sendung hat eine treue Zuschauerschaft und hat uns als Verwaltungsspitze ermöglicht, über die Themen und Entscheidungen aus der Verwaltung und den politischen Gremien zu informieren“, so der Bürgermeister.