Der ursprünglich vorgesehene Standort für einen weiteren Mobilfunkmast ist in Weidenthal am Widerstand von Anwohnern gescheitert. Seit Januar nun sucht die Deutsche Funkturm GmbH nach einer Alternative. Unterdessen hat sich der Mobilfunkempfang in Teilen des Ortes verschlechtert.

Klagen über einen schlechten Mobilfunkempfang gibt es in Weidenthal schon seit Jahren immer wieder. Im vergangenen Jahr dann hat die Deutsche Funkturm GmbH, ein Tochterunternehmen der Telekom, angeboten,