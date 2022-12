An Silvester stehen Champagner und Sekt hoch im Kurs. Die Winzersekte aus der Region gehören inzwischen zu den besten im Lande. Einer der ersten Betriebe, die angefangen haben, Crémant zu produzieren, ist das Niederkirchener Sektgut Winterling.

Martin Winterling strahlt. Der Verkauf im Familiensektgut ist gerade beendet, das nutzt Winterling, um mit seinen Lieben anzustoßen. Nicht viel anders ist es auch in der heutigen Silvesternacht, wenn um Mitternacht der Startschuss ins Jahr 2023 fällt. Da werden wieder zahlreiche Flaschen Schaumwein, wie die Sekte nach dem deutschen Weinrecht genannt werden, geöffnet, um auf die Zukunft anzustoßen. Das Interesse an Schaumweinen steigt weiter. Einer Statistik des Deutschen Weininstituts (DWI) zufolge werden jährlich 420 Millionen Flaschen von weltweit zwei Milliarden erzeugten Flaschen Schaumwein in Deutschland getrunken. Das Interesse an den Sekten, ganz besonders an Winzersekten ist groß. Gerade in der Pfalz.

„Die Winzersekte werden immer besser. Die klimatischen Bedingungen, das Terroir der Pfalz und die Erfahrung der Winzer lassen neben dem Champagner eine ganz eigenständige Kategorie von Schaumweinen entstehen“, sagt Martin Winterling, Seniorchef des gleichnamigen Sektgutes in Niederkirchen. Die Monate November und Dezember waren dort geprägt vom Verkauf der Sekte an die Privatkunden und Selbstabholer, aber auch vom Versandgeschäft. Rund ein Viertel des gesamten Sektumsatzes erfolgte bei den Winterlings in den beiden letzten Monaten eines Jahres.

Schwerpunkt Privatkundengeschäft

Besonders freut sich der Seniorchef, dass in diesem Jahr, gerade im Dezember, wieder zahlreiche Kunden persönlich vorbeigeschaut haben, um bei Austern und Crémant anzustoßen. „Man hat gespürt, dass die Leute nach zwei Jahren Pandemie wieder Lust auf etwas Besonderes hatten“, stellt Winterling fest. Die Nachfrage sei ungebrochen. Seit der Einrichtung eines Webshops habe es in den letzten fünf Jahren eine Steigerung der Umsätze um bis zu 40 Prozent gegeben.

Das Sektgut Winterling hat seinen Schwerpunkt auf das Privatkundengeschäft gelegt. Rund 65 Prozent der jährlich 75.000 Flaschen gehen direkt an den Endverbraucher. Etwa 25 Prozent gehen an die Gastronomie und zehn Prozent in den Fachhandel. Trotz des großen Erfolges bleiben die Winterlings bodenständig. „Wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, sind aber sehr optimistisch“, sagt Martin Winterling. Mit Blick auf die Preissteigerungen auf allen Ebenen erklärt er: „Unsere Crémants sind Produkte für Genießer, die für ein gutes Produkt auch gerne etwas mehr ausgeben werden, um besondere Momente zu feiern.“

Pionier der Sekterzeugung

Aktuell sieht der Diplom-Önologe noch keinen Grund, die Preise anzuheben. Allerdings werde das Unternehmen die Preissteigerungen weitergeben müssen. „Wir wollen jedoch nicht zu hochpreisig sein, eigentlich sollte sich doch jeder ein tolles Erlebnis leisten können “, meint Winterling. „Was wir aktuell verkaufen, sind Sekte der Jahrgänge 2018 und 2019. Und da hatten wir die Situation, die wir heute haben, noch nicht.“ Trotzdem hält er einen gewissen Aufschlag nicht für ausgeschlossen.

Winterling gilt in der Pfalz als ein Pionier bei der Sekterzeugung. Schon 1982, genau vor 40 Jahren produzierte Martin Winterling im Keller seines Schwiegervaters den ersten Sekt. Rund zwölf Hektar bewirtschaftet Winterling mit seiner Ehefrau Anne sowie seinen beiden erwachsenen Kindern Sebastian und Susanne vorwiegend in Deidesheim, Ruppertsberg und Niederkirchen. Dazu ist sein Betrieb seit 2008 als Ökobetrieb zertifiziert. Anfangs durfte der gebürtige Franke, der nach seinem Studium an der Fachhochschule Geisenheim in die Pfalz kam und mit der Sektherstellung sein berufliches Standbein fand, seine Sekte „Méthode Champenoise“ nennen. Bis eben die EU auf Drängen des französischen Nachbarn dies untersagte. Aber an dem Verfahren hat sich bis heute nichts geändert. Unter genau definierten Vorgaben erlaubte der EU-Gerichtshof erst im Jahr 1995, den Begriff Crémant für besondere Schaumweine zu nutzen.

Klare Rollenverteilung

Crémants bilden die Spitze der Qualitätspyramide für deutschen Sekt. „Uns war es schon immer wichtig, handwerklich guten Sekt zu machen“, sagt Winterling. Es gibt eine klare Rollenverteilung. Während Susanne Winterling-Eichberger (36), die frühere pfälzische Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin, für die Präsentation und die Marketingaktivitäten verantwortlich ist, hat ihr zwei Jahre älterer Bruder Sebastian im Keller das alleinige Sagen. Dagegen kümmert sich der Seniorchef neben dem Außenbetrieb um das Rütteln und Degorgieren der Sekte. Anne Winterling betreut die Kunden.

Handlese der Trauben und schonende Ganztraubenpressung: Aus 150 Kilogramm Trauben dürfen nur maximal 100 Liter Most gekeltert werden, um möglichst wenig Gerbstoffe in den Most und damit in den späteren Schaumwein zu bringen. So lautet die Vorschrift für die Produktion eines Crémants. Die zweite Gärung der Sektgrundweine, bei der die Perlen im Wein entstehen, erfolgt ausschließlich in der Flasche, in der sie bis zum Enthefen mindestens neun Monate auf der Hefe lagern müssen. Erst nach dem Rütteln der Flaschen, wenn sich die Hefe im Flaschenhals absetzt, wird diese beim Degorgieren entfernt, ohne dass der Sekt die ursprüngliche Flasche verlässt. Vorwiegend verwenden die Winterlings die Rebsorten Riesling, Chardonnay und Spätburgunder für die Sektherstellung. Nur knapp zehn Prozent Gewürztraminer und Sauvignon-blanc-Trauben gehen in die Schaumwein-Zubereitung.

Winterling legt großen Wert auf das Hefelager der Sekte. Der Rose-Sekt lagert wegen der großen Nachfrage momentan nur etwas mehr als neun Monate auf der Hefe, während alle übrigen Sekte mindestens 15 Monate in der Flasche verweilen. Die Reserve- und Grand Reserve Crémants des Sektguts, deren Sektgrundweine im Holzfass ausgebaut werden, liegen mindestens 24 Monate oder gar 50 Monate auf der Hefe.

Besondere Perlen, um genussvoll den Jahreswechsel zu feiern. So stoßen die Winterlings mit einem 2017er „Geliebtes Gretchen“ Blanc de Noirs Brut „Grand Reserve“, ein Cuvée aus Spätburgunder und Schwarzriesling, auf den Jahreswechsel an.