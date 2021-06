Der FV 1921 Haßloch lädt Mitglieder und Freunde zu einer kleinen Feierstunde am Samstag, 12. Juni, 18 Uhr ein. Das teilt Vorsitzender Thomas Stephan mit. Der FV 1921 will sein 100-jähriges Bestehen zunächst in kleinem Rahmen feiern. Die offiziellen Feierlichkeiten sollen im kommenden Jahr nachgeholt werden. Die Feierstunde am 12. Juni beginnt mit einem Sektempfang.