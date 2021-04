Von der Waldmaus bis zum Kalmar, von der Feuerlibelle bis zum Hai: Sie alle nehmen mit Augen ihre Umwelt wahr. An diesem einzigen Organ zeigt die neue Sonderausstellung im Pfalzmuseum für Naturkunde einen riesigen natürlichen Formenreichtum.

Es ist die Verbindung von Vielfalt und Konzentration auf eine Einzelheit, die den Reiz der künstlerischen Präsentation ausmacht: „365 Augen – Blicke des Lebens“ heißt die aktuelle Sonderausstellung von Meune Lehmann. Ihre naturalistisch gemalten Augen gehören Tieren der unterschiedlichsten Lebensräume – von der Tiefsee bis in die hohen Lüfte.

Die Darstellungen wirken so realistisch, dass der Betrachter eher fotografische Aufnahmen in ihnen vermutet als Acrylmalerei auf Leinwand. Gleichzeitig zeugen sie von der Begeisterung der Künstlerin für den Schöpfungsreichtum der Natur. Seien die Augen von Schuppen umgeben wie bei Gecko oder Eidechse, in Federn geschmiegt wie bei Uhu und Papageitaucher oder von Fell umhüllt wie bei Hamster und Biber: Jedes für sich offenbart auf eigene Weise ein natürliches Wunderwerk.

Unterschiede und Vielfalt im Fokus

Aufschlussreiche Sachinformationen ergänzen die Präsentation. Die großen Unterschiede im Aufbau vom einfachen schwarzen Kugelauge bis zum hoch entwickelten, kompliziert aufgebauten Linsenauge stehen für unterschiedliches Leistungsvermögen und zeigen die Anpassung des jeweiligen Tiers an seine Umwelt.

Doch vor allem ist es die äußerlich wahrnehmbare Vielfalt, die den Betrachter zum Staunen bringt. Zusammengestellt sind die 365 gleichformatigen Bilder in Klassen, Ordnungen oder Kategorien von Tieren. Dazu gehören Vögel ebenso wie Lurche, Fische oder Säugetiere, die wiederum in Untergruppen wie Nagetiere eingeteilt werden.

Sehen heißt mehr

Während diese eher vertraut wirken, beeindrucken andere durch ihre fremdartige Exotik, beispielsweise mit grellen Farben und überraschenden Mustern. Der Ausstellungsbesucher sieht starre, durchdringende Blicke ebenso wie sanfte, dunkle Augen. Er sieht bunt gestreifte, gefleckte Muster oder Pupillen in geschlitzter, gewellter und gefranster Form.

Die 1961 in Peine geborene Meune Lehmann fordert mit ihrer 2010 fertiggestellten Augen-Präsentation zum Innehalten und bewussten Wahrnehmen der natürlichen Formen auf. Sehen heißt für sie auch Achten und Wertschätzen. Ein respektvoller und schonender Umgang mit unseren Mitgeschöpfen – Nutztiere ausdrücklich eingeschlossen – liegt ihr besonders am Herzen.

Das Sinnesorgan Auge war in der Menschheitsgeschichte immer wieder ein Ausgangspunkt für tiefschürfende Überlegungen: Während manche Weltanschauungen die wahrnehmbare Welt in Frage stellen, gründen andere ihre Erkenntnisse fest auf unsere sichtbare und erfahrbare Umwelt. Wie auch immer man dies „sehen“ mag, eins unterstreicht Meune Lehmann in ihren Bildern: Mit jedem Auge verbindet sich eine eigene Sichtweise der Welt.

Info