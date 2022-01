Am Anfang dieses neuen Jahres habe ich den Eindruck, dass manche Menschen offener sind; achtsamer, erwartungsvoller vielleicht. Kaum eine Begegnung gab es in den letzten Tagen, ohne dass man sich gegenseitig zuerst ein gesegnetes Jahr wünschte. Gerade zu diesem Jahresbeginn, in dem wir alle ein bisschen mürbe sind von dem, was uns die Pandemie so abverlangt, und in der Ungewissheit, was dieses Jahr wohl sonst noch bringen wird.

Jemandem ein gesegnetes Jahr wünschen: ihm Gutes zusprechen (bene dicere). Zum Ausdruck bringen, dass man ihn unter Gottes gutem Segen wissen möchte – eben nicht hoffnungs- und orientierungslos driftend, sondern gesegnet. Und somit auch gesandt, anderen Menschen zum Segen zu werden. So sagte Gott zu Abraham: „Ich werde dich segnen, und du sollst für andere ein Segen sein.“ Segen hat also eine „Fließrichtung“: Ich bin gesegnet und werde so zum Segen für andere. Nicht weil ich so gut wäre oder etwas Besonderes leisten müsste, sondern weil ich beschenkt bin. Mit weit offenen Händen empfange ich Gottes Segen – und schenke ihn in der gleichen Haltung weiter. Dabei verliere ich seinen Segen nicht etwa, sondern werde anderen Menschen zum Segen. Und vermutlich kommt ihr Segen zu mir zurück. Es wird also immer mehr Segen beim Verschenken, von Gott und den Menschen her – so einfach ist das.

Gutes Beispiel für Segenswachstum

Ein gutes Beispiel für Segenswachstum: die Sternsingeraktion! Kinder, als Heilige Drei Könige gekleidet, ziehen zu den Menschen, um Segen zu bringen und für Kinder in Not zu sammeln – und alle haben Freude: Die Kinder, die bei der Aktion mitmachen, die Menschen, denen der Segen zugesprochen und an die Tür geschrieben wird, und natürlich die Kinder, denen das gesammelte Geld zugute kommt. Dieses Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben“ und möchte die Gesundheitssituation von Kindern in Afrika verbessern.

Leider konnten die Sternsinger auch dieses Jahr nicht von Haus zu Haus ziehen. Doch der Segen kommt an: Der Segensgruß wurde in den Haushalten verteilt, Videos von den Sternsingern sind unter den Pfarreihomepages zu finden oder unter www.sternsinger.de. In den Einrichtungen, in denen ich arbeite, konnte zumindest ich den Segen anschreiben. So deutlich war spürbar, wie sehr Menschen gerade jetzt auf den Zuspruch von Segen warten.

Der „kleine Taschensegen“

Auch Sie tragen jeden Tag Segen weiter und werden selbst zum Segen dort, wo Sie gerade sind. Vielleicht ganz praktisch, zupackend und helfend. Oder auch im Stillen. Kennen Sie etwa den „kleinen Taschensegen“, von dem der Jesuitenpater Thomas Gertler erzählt? Er zeichnet, unterwegs, die Hände in den Manteltaschen vergraben, in die Fläche seiner Hand mit dem Daumen ein Kreuz und spricht dazu innerlich zu den Menschen, denen er begegnet: „Gott segne Dich.“ Das verändert die Blickrichtung. Sie werden immer mehr Menschen sehen, denen so verborgener Segensspruch gut tun wird. Auch Sie selbst wird es verändern. Der Taschensegen schenkt hoffentlich all diesen Menschen Gottes Segen. Aber er macht auch mich froh. Er gibt mir einen anderen Blick auf die Menschen, lässt mich „Ja“ sagen und verwandelt meine Weltsicht hin zum Positiven, hin zur Barmherzigkeit, hin zur Liebe, hin zum Guten.

Vielleicht wird aus dem verborgenen Segnen ein offenes „Jemandem-einfach-mal-Gutes-Zusprechen“ – einfach so, mittendrin: bei der Arbeit, unterwegs. So wachsen Gutes und Segen in diesem Jahr.