Die Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der Gemeindebücherei zeigt im November und Dezember Arbeiten von Magdalena Anna Seckner. „Jedes ausgestellte Bild ist aus einem Thema heraus entstanden, das mich gedanklich oder emotional beschäftigt hat“, erzählt sie. Daher hat sie die Ausstellung auch „Seelenbotschaften“ genannt. Magdalena Anna Seckner, geboren in Edenkoben, hat den Großteil ihres Lebens in Haßloch verbracht und lebt bis heute hier. Als examinierte Altenpflegerin hat sie die von ihr gepflegten Menschen auch mit Beschäftigungs- sowie Kreativarbeit gefördert. Seit 1995 entstanden zahlreiche Malereien, später auch Gedichte, Bildbeschreibungen und Texte. Ab der Jahrtausendwende folgten Ausstellungen unter anderem in Neustadt, Lindenberg, Lambrecht und Speyer sowie in Haßloch unter anderem im Bürgerbüro sowie in der Bücherei. Neben den Bildern können sich Büchereibesucher auch einen Eindruck von ihren Texten und Gedichten verschaffen. Ihr Buch „Bis zum Ende der Gedanken“ ist im Bestand der Bücherei, von „Kratzer auf der Haut“ liegen mehrere Exemplare an der Infotheke aus und können bei Interesse kostenlos mitgenommen werden.