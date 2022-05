Unter dem Motto „Meckremer Mai in de Höfe“ sind sechs Weingüter in der Sandgasse und in der Hauptstraße von Donnerstag bis Montag dabei. Dieses Jahr ist alles etwas anders.

Damit geht die Gemeinde den gleichen Weg wie die Nachbarn aus Forst, wenn sie das Geschehen in die Höfe der Weingüter verlagert. Gässelweinkerwe in Meckenheim am vierten Maiwochenende wie in den Jahren vor der Pandemie ist als Konzept vorerst Geschichte.

Begleitet wird das Fest von einem vielfältigen Musikprogramm an allen Veranstaltungstagen. Kinderbelustigung mit Schminken, Haarschmuck, Verlosung Pfeil- und Eimerwerfen gibt es bei Circus World in der Sandgasse.

Konzert mit Grand Malör

Los geht es mit einem „Vatertags-Special“: Mit einer 1980er- und 1990er-Jahre-Party machen die Schorlebuwe Meckrem am Donnerstag, 26. Mai, um 12 Uhr in der Sandgasse 9 den Auftakt. Ab 20 Uhr spielt am gleichen Tag die Partyband Hossa im Weingut Gross in der Sandgasse 15. An gleicher Stelle spielt dann am Samstagabend die bekannte Stimmungsband Grand Malör.

Zu einem Frühschoppen mit dem Meckenheimer Blasorchester lädt am Sonntag ab 11.30 Uhr das Wein- und Sektgut Braun in die Hauptstraße 51 ein. Um 14.30 Uhr beginnt dort das Konzert des Jugendorchesters New Wind. Ihr erstes Schorlepong-Turnier veranstalten sonntags ab 13 Uhr die Schorlebuwe in der Sandgasse 9. Dabei muss die gegnerische Mannschaft jedes Trinkgefäß leeren, das zuvor mit einem Ball getroffen wurde.

Info

Öffnungszeiten: Donnerstag und Sonntag, 11 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag, 17 bis 1.30 Uhr. Montags haben ab 17 Uhr nur noch das Weingut Norbert Gross, Sandgasse 23, und das Wein- und Sektgut Braun geöffnet.