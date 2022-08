Die Stiftung des Landkreises übernimmt bis Ende des Jahres die Kosten von Schwimmkursen für Kinder im Landkreis. Dafür stehen 10.000 Euro bereit.

Gerade in Zeiten der Pandemie mussten viele Schwimmkurse ausfallen, Bäder waren geschlossen. „Wir wollen damit einen sinnvollen Beitrag leisten, dass die Kinder im Landkreis ihren Spaß im Wasser haben und sich dabei sicher bewegen können“, wird Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert.

Im Wachenheimer Schwimmbad ist Ralf Johannsen im Einsatz. Der Meister für Bäderbetriebe gibt dort Schwimmkurse, aber auch für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Er hat in diesem Jahr schon 60 Kindern das Schwimmen beigebracht. „Es ist so wichtig, dass Kinder gut schwimmen können, damit ihnen bei aller Freude im Wasser nichts passiert“, so Johannsen.

DLRG: Fast täglich Einsätze

Wie wichtig das Schwimmen lernen trotz Gaskrise und in Zeiten der Pandemie ist, hat zuletzt auch die DLRG in ihrer Zwischenbilanz für das Jahr 2022 betont. Darin heißt es, dass die Einsatzkräfte derzeit fast täglich Meldungen über Lebensrettungen an Deutschen Gewässern erhalten. In vielen Fällen stellten die Retter hinterher fest, dass die Geretteten kaum oder gar nicht schwimmen können. Oft handele es sich dabei um Kinder und Jugendliche.

So läuft die Förderung ab

Die Stiftung des Landkreises trägt bis zum Jahresende für alle Kinder im Landkreis die Kursgebühren. Pro Kind und Kurs stehen bis zu 90 Euro zur Verfügung. Dafür melden Vereine oder DLRG-Ortsverbände Kurstermine und Teilnehmerzahlen an die Stiftung des Kreises. Auch eine Übernahme von Aus- und Fortbildungskosten der Schwimmausbilder sei möglich. Über das Vorgehen seien die Vereine informiert worden, so die Kreisverwaltung.