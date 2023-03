Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie wird ein Naturschutzweinberg gepflegt? Anschauungsunterricht dafür lieferte das Weingut Gabel in Herxheim am Berg auf dem Felsenberg in Zusammenarbeit mit den Naturschützern der Pollichia.

Konkret ging es darum, den noch jungen Wingert von unerwünschtem Bewuchs zwischen den Stöcken zu befreien. Während man das in den Gängen zwischen den Rebzeilen maschinell gut mit dem