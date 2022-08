Etliche Jahre hat es gedauert, bis die erhofften Bewohner kamen: In diesem Frühling und Sommer haben erstmals Schwalben in Kunstnestern der von Carlowitz Realschule plus in Weisenheim am Berg gebrütet.

„Gut Ding braucht Weile“, sagt das Sprichwort. Wobei Markus Hundsdorfer sicher nicht damit rechnete, dass es mit dem Bezug so lange dauern würde. Immerhin ist es über 15 Jahre her, dass der Fachbereichsleiter für Biologie an der von Carlowitz Realschule plus acht Nisthilfen für Mehlschwalben anbringen ließ. Jetzt endlich wurden zwei künstliche Nester unter dem Schuldach angenommen.

Mit Erfolg zogen die Schwalben darin ihren Nachwuchs auf. Mehlschwalben haben sich zu typischen Kulturfolgern entwickelt. Über Jahrhunderte gehörten sie selbstverständlich zu unseren Gebäuden. Die Tiere brüten gern in Kolonien, wobei die Anzahl der Pärchen stark variieren kann. Direkt unter Dach- und Mauervorsprüngen bauen sie ihre halbkugeligen Nester.

Heute ist der leise schwatzende Gesang der zwölf bis vierzehn Zentimeter großen Mehlschwalben nicht mehr oft zu hören. Dass sie zum Nisten lehmige, tonige Erde aus Pfützen und anderen feuchten Bodenstellen brauchen, stellt die Vögel vor besondere Probleme. Denn immer mehr Bodenfläche wird versiegelt, und viele Wege werden asphaltiert. Noch dazu verwehren manche Hausbesitzer den eigentlich geschützten Tieren den Nestbau.

Im Herbst geht es nach Afrika

Anders an der Realschule plus: Im Frühling hatte Hundsdorfer begeistert beobachtet, dass die neu Eingezogenen mit dem Brüten begannen. Bei den Mehlschwalben bebrüten Männchen und Weibchen im Wechsel die Eier, ebenso füttern sie gemeinsam die Jungen. Ist der Nachwuchs flügge, finden die ersten Ausflüge zusammen mit den Eltern statt. Dabei werden die Jungen zuverlässig begleitet, bis sie sicher ins Nest zurückfinden.

Im Herbst steht die weite Reise nach Afrika bevor. Dann fliegen die Schwalben über 5000 Kilometer in ihre Winterquartiere südlich der Sahara. Bleibt zu hoffen, dass die Weisenheimer „Schulschwalben“ im folgenden Frühling wieder wohlbehalten zu ihren Nestern zurückkehren.